مصدر الصورة EPA Image caption أُطلق سراح جميع المراهقين المعتقلين

اعتقلت السلطات القبرصية امرأة بريطانية، إثر الشك في أنها قدمت ادعاءً كاذبا بشأن تعرضها لاغتصاب جماعي من قبل 12 مراهقا إسرائيليا، بحسب تقارير صحفية.

وقد أُطلق سراح جميع المراهقين المعتقلين على ذمة القضية التي قيل أنها وقعت في أحد فنادق منتجع آيا نابا في 17 يوليو/تموز.

وقالت وكالتا رويترز وفرانس برس للأنباء إن المرأة البالغة من العمر 19 عاما، قد اعتقلت الأحد.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها تقدم الدعم والمساعدة للمرأة البريطانية وعائلتها بعد اعتقالها في قبرص.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم الشرطة القبرصية خريستوس أندريو قوله إن المرأة ستمثل أمام المحكمة الاثنين.

وكانت المرأة اتصلت بالشرطة في ساعة مبكرة من صباح يوم 17 يوليو/ تموز وقالت إنها هوجمت في الفندق أثناء قضاها عطلة في المنتجع القبرصي. وقامت الشرطة باعتقال 12 شخصا وحجزهم احتياطيا على ذمة القضية.

مصدر الصورة Getty Images Image caption يعد منتجع آيا نابا مقصدا مفضلا للشبان بشكل خاص بسبب الحفلات الصاخبة وازدهار الحياة الليلية

ونفى المراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 عاما مزاعم قيامهم باغتصاب المرأة.

وقد أطلق سراح خمسة منهم يوم الخميس الماضي ثم أطلق سراح السبعة الباقين وأعيدوا إلى بلادهم الأحد.

ويعد منتجع آيا نابا مقصدا مفضلا للشبان بشكل خاص بسبب الحفلات الصاخبة وازدهار الحياة الليلية.

وزار الجزيرة أكثر من 1.3 مليون سائح بريطاني العام الماضي، وفقا لدائرة الإحصاء القبرصية.