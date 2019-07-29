إطلاق نار في مهرجان للطعام في كاليفورنيا

مصدر الصورة Reuters Image caption أظهرت لقطات فيديو، نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، أناسا يركضون مع دوي إطلاق الرصاص.

أفادت تقارير لوسائل إعلام محلية بأن 11 شخصا أصيبوا في حادث إطلاق نار في مهرجان للطعام في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وكان مهرجان "غيلروي غارليك" على وشك الانتهاء مساء الأحد. عندما وقع إطلاق النار في الموقع الذي يقام فيه المهرجان.

وقالت جوليسا كونتريراس، شاهدة عيان، لشبكة إن بي سي إن "رجلا أبيض في أوائل أو منتصف الثلاثينيات من العمر أطلق الرصاص من بندقية".

وأظهر فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي أناسا يفرون من المهرجان، المقام على بعد 48 كيلومترا جنوب مدينة سان خوسيه.

وقالت الشرطة الأمريكية إن الحادث لم ينته بعد. وغرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إطلاق النار، وحث الناس على "توخي الحذر والسلامة".

وقد استقبل المركز الطبي لمقاطعة سانتا كلارا مصابين اثنين حتى الآن، وفقا لقناة سي بي إس.

وقالت كونتريراس: "كان إطلاق نار سريعا للغاية. رأيته يطلق النار في كل اتجاه. لم يكن يستهدف أي شخص على وجه التحديد".

"لقد كان يطلق الرصاص من اليسار إلى اليمين، ومن اليمين إلى اليسار. كان بالتأكيد مستعدا لما يفعل".

وقالت إيفني رييس، البالغة من العمر 13 عاما، لوسائل إعلام محلية: "كنا نغادر وشاهدنا شابا يربط ساقه بمنديل كبير، لأنه أصيب بالرصاص".

ويقام مهرجان "غيلروي غارليك" سنويا منذ عام 1979. ويحظر متنزه "كريسماس هيل بارك"، الذي يقام فيه المهرجان، دخول الأسلحة من أي نوع، وفقا للموقع الإلكتروني للمهرجان.