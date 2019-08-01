قاتل نجمة انستغرام الروسية يعترف بجريمته

مصدر الصورة katti_loves_life/Instagram Image caption تخرجت إيكاترينا كاراغلانوفا، كطبيبة وكانت مشهورة على وسائل التواصل الاجتماعي

قالت الشرطة الروسية إنها تحقق مع المشتبه به في قتل نجمة انستغرام، إيكاترينا كاراغلانوفا، التي وجدت جثتها داخل حقيبة في شقتها، بعد أن اعترف بقتلها.

واعترف مكسيم غارييف، في فيديو مسجل نشره ممثلو الادعاء، بطعن إيكاترينا كاراغلانوفا، البالغة من العمر 24 عاما، "خمس طعنات على الأقل في الرقبة والصدر".

ولم يوضح الفيديو ظروف الاعتراف، وما إذا كان المشتبه به قد حضر برفقة محامٍ.

وكانت كاراغلانوفا قد تخرجت كطبيبة، كما كان لديها الكثير من المتابعين على موقع انستغرام.

وقالت الشرطة إن والديها ومالك الشقة التي كانت تسكنها، اكتشفوا جثتها يوم الجمعة داخل حقيبة في أحد ممرات الشقة في موسكو.

واتصل والدها بالإسعاف، لكنها كانت قد توفيت بسبب جرح في عنقها.

ونقلت الصحف المحلية عن الشرطة قولها "إنه لا يوجد دليل على وقوع أي عراك في الشقة، كما لم تعثر الشرطة على أي سلاح في مكان الحادث".

ماذا قال المشتبه به؟

أخبر غارييف، البالغ من العمر 33 عاما، المحققين في مقطع الفيديو الذي نشرته لجنة التحقيق الروسية، أنه اعتدى على كاراغلانوفا، التي قال إنه تربطه بها علاقة حميمة، بعد أن "أهانته مرارا وتكرارا".

وأضاف أنه "كان يعطي كاراغلانوفا المال كلما التقيا، وأنها بدأت تسخر منه في آخر لقاء بينهما".

وأردف "قالت لي إنني قبيح، وأن الجراحة التجميلية لن تساعدني"، مضيفا أنها أخبرته أن الأمر سيستغرق عاماً لكي يوفر ما يكفي من المال ليلتقي بها مرة أخرى.

وأضاف "لم استطع تحمل ما قالته".

مصدر الصورة Investigative Committee of the Russian Federation Image caption الفيديو الذي نشرته لجنة التحقيق لم يوضح إذا ما كان المشتبه به قد حضر برفقة محامٍ.

وأفادت وكالة أنباء ريا الروسية أن العلاقة بين غارييف وكاراغلانوفا بدأت قبل أسابيع، وشوهد في مناسبات عديدة وهو يدخل شقتها.

وقال المحققون إن لقطات من كاميرات المراقبة سجلت رجلاً له علاقة بكاراغلانوفا وهو يزورها في شقتها لفترة قصيرة في الأيام التي اختفت فيها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية، إيرينا فولك، إن الشرطة بدأت في استجواب غارييف بعد ذلك بأيام.

ووفقا لتقارير صحفية، فإن كاراغلانوفا بدأت مؤخرًا علاقة عاطفية جديدة وخططت لقضاء عطلة في هولندا للاحتفال بعيد ميلادها في 30 يوليو/ تموز الماضي.

ماذا نعرف عن كاراغلانوفا ؟

حصلت كاراغلانوفا على إقامة في كلية طب في موسكو ومارست الطب متخصصة في الأمراض الجلدية.

وكانت شخصية مشهورة على وسائل التواصل الاجتماعي، تنشر بانتظام صورها على موقع انستغرام الذي يتابعها فيه 85 ألف شخص.

وكتبت كاراغلانوفا منشورا في شهر مارس/ آذار، تحدثت فيه عن خططها لإعادة ترميم شقتها، والسفر إلى الخارج، و"نشاط مهم آخر تفكر فيه، ولكنها لم تتحدث عنه في وقتها".

وتضمن المنشور أيضًا مواقع أوروبية مختلفة، من رحلات سفرها السابقة.

وفي آخر منشور لها أرفقت كاراغلانوفا صورة التقطتها في جزيرة كورفو اليونانية، وقالت إنها تحب أن "تسافر كثيرا، لكنها لا تفضل أن تقيم في أي بلد أكثر من 3- 5 أيام."

وبالإضافة إلى حساب على انستغرام، كان لدى كاراغلانوفا مدونة تحظى بشعبية حول السفر، وتضم الآلاف من المشتركين.