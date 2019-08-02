مصدر الصورة Amelia Toy Image caption يعتقد أن النحلة التركية من فصيلة أوسميا أفوسيتا

ربما يتعرض النحل البريطاني للتهديد بعد أن أحضرت أسرة من مدينة بريستول، بطريق الخطأ، نحلة غريبة معها من رحلة في تركيا.

وظلت النحلة التركية على قيد الحياة مسافة تقارب 2000 ميل، وهي مخبأة في حقائب الأسرة، قبل أن تهيئ لنفسها شرنقة غير عادية في أريكة غرفة زجاجية في حديقة المنزل.

ولكن النحلة، التي يعتقد أنها من فصيلة أوسميا أفوسيتا، اختفت الآن عن الأنظار.

وقال علماء لدى الحكومة إنهم سيحاولون "العثور على النحلة لتحديد نوعها رسميا قبل القضاء عليها".

وقالت أميليا توي إنها لاحظت وجود شرنقة على الأريكة، مكونة من بتلات الزهور.

وأضافت: "بحثت في غوغل عن (شرنقة من البتلات)، فوجدتها على الفور. وعرفت أن هذا النوع من الشرانق يوجد فقط في تركيا، أو إيران. وساعتها عرفت أنها ليست من هنا".

وتعتقد أميليا أن النحلة جاءت مع والديها اللذين كانا في إجازة في دالامان في تركيا، أوائل هذا الشهر.

ولكن النحلة اختفت قبل أن يتمكن العلماء التابعون إلى هيئة صحة الحيوان والنبات في بريطانيا من العثور عليها وتحديد هويتها.

مصدر الصورة Amelia Toy Image caption عثر على شرنقة من أربع على أريكة الغرفة الزجاجية

ولا تمثل النحلة خطرا على البشر، لكنها قد تحمل فيروسات، يمكن أن "تدمر النحل المحلي"، بحسب ما قاله مايكل هانت، من جمعية النحالين في مقاطعة غولستشير.

وأضاف: "أنها جني في قمقم. وإذا خرجت فلا سيطرة عليها".

"كونوا يقظين"

وقال متحدث باسم هيئة صحة الحيوان والنبات إن الهيئة "ستتخذ إجراء فوريا للبحث عن أي شرنقة في البيت، ولتقييم الخبراء لها".

وأضاف: "مازلنا يقظين، ونعمل مع وحدة النحل الوطنية، وشبكتها من المفتشين المنتشرين في البلاد لمراقبة الوضع".

ودعا البريطانيين المسافرين إلى البقاء يقظين، حينما يعدون حقائبهم للسفر أو للعودة من السفر إلى بريطانيا، للحيلولة دون دخول أنواع أجنبية من الحشرات إلى البلاد".

وقال: "إذا لاحظتم وجود حشرة عند عودتكم، فيجب أن تبلغوا الجهات المختصة، بتواريخ سفركم والأماكن التي ذهبتم إليها خلال الإجازة، ومن الأفضل التقاط صورة للحشرة".