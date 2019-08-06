تاجر المخدرات البرازيلي كلاوفينو دا سيلفا حكم عليه بالسجن لقرابة 74 عاما، وهداه تفكيره باستخدام ابنته البالغة من العمر 19 عاما للهروب من السجن، وفقا للتحقيقات.
تاجر مخدرات برازيلي يحاول الهروب من السجن في هيئة ابنته
- 6 أغسطس/ آب 2019
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