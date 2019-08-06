تاجر مخدرات برازيلي يحاول الهروب من السجن في هيئة ابنته

تاجر المخدرات البرازيلي كلاوفينو دا سيلفا حكم عليه بالسجن لقرابة 74 عاما، وهداه تفكيره باستخدام ابنته البالغة من العمر 19 عاما للهروب من السجن، وفقا للتحقيقات.