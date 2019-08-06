سجين برازيلي يحاول الهروب من السجن في زي ابنته
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تاجر مخدرات برازيلي يحاول الهروب من السجن في هيئة ابنته

  • 6 أغسطس/ آب 2019

تاجر المخدرات البرازيلي كلاوفينو دا سيلفا حكم عليه بالسجن لقرابة 74 عاما، وهداه تفكيره باستخدام ابنته البالغة من العمر 19 عاما للهروب من السجن، وفقا للتحقيقات.