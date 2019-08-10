مصدر الصورة Reuters Image caption يتوقع أن يضرب الأعصار " ليكيما" في وقت قريب مدينة شنغهاي التي يسكنها أكثر من 20 مليون نسمة

لقى 13 شخصا على الأقل مصرعهم وأُجبر مليون آخرون على ترك منازلهم بعد أن ضرب الإعصار " ليكيما " مناطق في الصين .

وبحسب وسائل إعلام محلية ، فُقد 16 آخرون بعد انزلاق أرضي سببه الإعصار .

وتسبب الإعصار " ليكيما" في انهيار أرضي خلال الساعات الأولى من صباح السبت في مدينة "وينلينغ" الواقعة بين تايوان والعاصمة المالية للصين ،شنغهاي .

مصدر الصورة Getty Images Image caption النازخون يفترشون أحد الملاعب في إقليم "تشينجيانغ"وسط توقعات بانهيارات أرضية بسبب الإعصار

ويصنف هذا الإعصار " كإعصار قوي" إلا أن قوته تراجعت قليلا قبل حدوث الانهيار الأرضي حيث بلغت سرعة الرياح 187 كيلومترا في الساعة.

ويتجه الإعصار ببطيء باتجاه شمال البلاد مارا بإقليم " تشينجيانغ " ويتوقع أن يضرب في وقت قريب مدينة شنغهاي التي يسكنها أكثر من 20 مليون نسمة .

مصدر الصورة Getty Images Image caption السلطات ألغت أكثر من 1000 رحلة طيران كما عطلت خدمات القطارات في شنغهاي استعدادا للعاصفة

وتصارع فرق الإغاثة لإنقاذ سائقي السيارات الذين تقطعت بهم السبل بسبب الفيضانات.

وتسببت مياه الفيضان في تساقط الأشجار وانقطاع التيار الكهربي عن مناطق متفرقة من البلاد.

وألغت السلطات أكثر من 1000 رحلة طيران كما عطلت خدمات القطارات في شنغهاي استعدادا للعاصفة .

من المتوقع أن تتراجع قوة الإعصار قبل بلوغه شنغهاي، إلا أنه سيتسبب في فيضانات عارمة.

مصدر الصورة AFP Image caption إعصار ليكيما يصنف "كإعصار قوي" إلا أن قوته تراجعت قليلا قبل حدوث الانهيار الأرضي

و قد أجلت السلطات في شنغهاي نحو 250 ألف من سكان المدينة فضلا عن 800 ألف من سكان إقليم " تشينجيانغ ".

و بحسب وسائل إعلام صينية يقدر عدد المنازل التي انقطعت عنها الكهرباء بنحو 2.7 مليون منزل ، و ذلك بعد أن تسببت العواصف القوية في قطع خطوط الإمدادات.

و هذا الإعصار هو التاسع الذى تشهده الصين خلال هذا العام، إلا أنه وبحسب وكالة شينخوا الرسمية للأنباء، يعد هذا الإعصار الأقوى خلال السنوات الأخيرة .

مصدر الصورة Getty Images Image caption الإعصار تسبب في انقطاع الكهرباء عن مناطق متفرقة من البلاد

وكان قد تم رفع مستوى التحذير بسبب الطقس في الصين إلى أعلى مستوياته قبل أن يتم خفضه إلى المستوى " البرتقالي".

ولدى الصين نظام تحذير يتضمن 4 ألوان للطقس السيئ يمثل اللون الأحمر أشدها يليه البرتقالي فالأصفر ثم الأزرق.

وتشير التنبؤات الجوية في الصين إلى تحرك الإعصار باتجاه الشمال بسرعة 15 كيلو مترا في الساعة.

ويضرب هذا الإعصار الصين قادما من تايوان حيث تسبب في سقوط عدد من الجرحى فضلا عن خسائر في الممتلكات في شمال الجزيرة.