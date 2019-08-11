مواطنون عالقون في الإعصار وفشلوا في الوصول إلى ملاجئ تحميهم في مدينة هانغتشو، بمقاطعة تشجيانغ، وبحسب وسائل إعلام صينية يقدر عدد المنازل التي انقطعت عنها الكهرباء بنحو 2.7 مليون منزل ، و ذلك بعد أن تسببت العواصف القوية في قطع خطوط الإمدادات.