بالصور: ليكيما الإعصار المدمر
الصين تعلن عن مقتل 18 شخصا وتشريد أكثر من مليون جراء إعصار ليكيما الذي يضرب مناطق بالبلاد، فيما أعلنت تايوان حالة الطوارئ وأغلقت المدارس بعد انقطاع الكهرباء عن مناطق عديدة.
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EPA/CAO
تسبب إعصار ليكيما في قطع الطرق بسبب الإنزلاقات الأرضية وإلقاء الحطام والصخور على الطرق، ويعاني المواطنون في مدينة تشوشان بإقليم تشجيانغ في التنقل حتى باستخدام الدراجات بسبب العوائق وقوة الرياح.
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Sipa Asia/REX/Shutterstock
هذا الإعصار هو التاسع الذى تشهده الصين خلال هذا العام، إلا أنه وبحسب وكالة شينخوا الرسمية للأنباء، يعد هذا الإعصار الأقوى خلال السنوات الأخيرة . ويكافح مواطنون حاصرتهم الرياح القوية على البحيرة الغربية في هانغتشوا للاحتماء بالمظلات في مواجهة الأمطار الغزيرة.
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Reuters
عاملون بميناء تشوشان يسارعون لإخلاء المراكب من الأسماك، قبل يوم واحد من وصول الإعصار إلى المدينة، وتسببت مياه الفيضان في تساقط الأشجار وانقطاع الكهرباء عن مناطق متفرقة من البلاد.
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AFP/Getty Images
صيادون يحاولون تأمين مراكبهم بإطارات العربات الضخمة، لحمايتها من الرياح القوية التي قد تغرقها في ميناء تايتشو، في مقاطعة تشجيانغ، شرقي الصين، وأجلت السلطات أكثر من 800 ألف شخص من سكان الإقليم.
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TONGO/EPA-EFE/REX
مئات الركاب افترشوا الأرض في محطة قطارات مدينة تايبيه الرئيسية في تايوان، بعد توقف حركة القطارات تماما، وألغت السلطات أكثر من 1000 رحلة طيران كما عطلت خدمات القطارات في شنغهاي استعدادا للعاصفة.
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Xinhua/Han Chuanhao
الأمواج العاتية ضربت مدينة ونلينغ، وتسبب الإعصار في انهيار أرضي خلال الساعات الأولى من صباح السبت في المدينة الواقعة بين تايوان والعاصمة المالية للصين ،شنغهاي. من المتوقع أن تتراجع قوة الإعصار قبل بلوغه شنغهاي، إلا أنه سيتسبب في فيضانات عارمة.
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EPA/RITCHIE B.
أدى الإعصار القوي إلى انقطاع الكهرباء في تايوان وأمرت السلطات بإغلاق المدارس والمتاجر وحذرت المواطنين من الخروج إلى الشوارع، وتسببت الرياح العاتية في تحطم مظلة هذه الأسرة الصغيرة في تايبيه.
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Sipa Asia/REX
مواطنون عالقون في الإعصار وفشلوا في الوصول إلى ملاجئ تحميهم في مدينة هانغتشو، بمقاطعة تشجيانغ، وبحسب وسائل إعلام صينية يقدر عدد المنازل التي انقطعت عنها الكهرباء بنحو 2.7 مليون منزل ، و ذلك بعد أن تسببت العواصف القوية في قطع خطوط الإمدادات.
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