مصدر الصورة EPA Image caption غير يدعو الحكومة الإيطالية للتوقف عن شيطنة المهاجرين

دعا نجم هوليود ريتشارد غير الحكومة الإيطالية إلى مساعدة المهاجرين العالقين في سفينة تابعة لجمعية خيرية إسبانية في البحر المتوسط لأكثر من أسبوع.

وقال غير إنه يتعين على الحكومة الإيطالية "التوقف عن شيطنة هؤلاء الناس".

وقد زار غير السفينة، الممنوعة من دخول المياه الإقليمية الإيطالية، الجمعة.

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ورد ماتيو سالفيني نائب رئيس الحكومة الإيطالية قائلا إنه على غير أخذ المهاجرين وعددهم 160 إلى هوليود.

وقد انضم غير، الذي زار السفينة الأذرع المفتوحة لإظهار دعمه، لمؤتمر صحفي في جزيرة لامبيدوسا الإيطالية مطالبا بالسماح سفينة المهاجرين بالرسو على الشواطئ الإيطالية.

وشبه غير بين سالفيني، وهو وزير الداخلية أيضا والذي بذل جهدا للحيلولة دون وصول سفن المهاجرين للموانئ الإيطالية، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يواجه انتقادات واسعة بسبب سياساته المتعلقة بالهجرة.

مصدر الصورة AFP Image caption سالفيني يرد على غير: "خذهم معك لهوليود"

وقال غير: " لدى الولايات المتحدة مشاكلنا مع اللاجئين القادمين من هندوراس والسلفادور ونيكاراغوا والمكسيك، وهي مماثلة لما تواجهونه هنا"، متهما السياسيين في كل من إيطاليا والولايات المتحدة بشيطنة المهاجرين."

وأضاف قائلا: " إن ذلك لابد وأن يتوقف في كل مكان في هذا الكوكب الآن، وسوف يتوقف لو أصرينا على ذلك".

ولم يمر وقت طويل على سالفيني حتى رد في بيان قائلا: "نشكر ذلك المليونير الكريم الذي أعرب عن قلقه على مصير المهاجرين على متن السفينة الأذرع المفتوحة ونقول له يمكنك أخذهم معك إلى هوليود على متن طائرتك الخاصة وإيواءهم في فيلتك وإعالتهم، شكرا ريتشارد."

ويدفع سالفيني باتجاه فرض عقوبات على منظمات المجتمع المدني التي تهدف إلى جلب المهاجرين الذين أنقذوا في البحر إلى إيطاليا.