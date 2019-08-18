تتميز مهرجانات "إلرو" بالجرأة والحيوية، حيث تقام في الأماكن المفتوحة والشوارع وتتناسب مع أي حلبة رقص، وهي خليط من أفضل الموسيقى الإلكترونية. وتتضمن تلك المهرجانات عروضا متنوعة بعناوين مختلفة، وتقام في العديد من المدن حول العالم. عرض "رحلة رائعة" يعرض حاليا في ملهى "أمنيزيا" الليلي في جزيرة إيبيزا الإسبانية، حيث المقر الصيفي للمهرجان.