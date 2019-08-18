مهرجان "إلرو": الحفل الموسيقي المفعم بالألوان

  • 18 أغسطس/ آب 2019

إذا كنت ستذهب إلى جزيرة إيبيزا الإسبانية هذا الصيف، أو ستزور لندن قريبا، فهناك حفلة قد تجذب انتباهك. إنها إحدى حفلات مهرجانات الموسيقى الإلكترونية المعروفة باسم "إلرو".

  • عرض "رحلة رائعة" Elrow

    تتميز مهرجانات "إلرو" بالجرأة والحيوية، حيث تقام في الأماكن المفتوحة والشوارع وتتناسب مع أي حلبة رقص، وهي خليط من أفضل الموسيقى الإلكترونية. وتتضمن تلك المهرجانات عروضا متنوعة بعناوين مختلفة، وتقام في العديد من المدن حول العالم. عرض "رحلة رائعة" يعرض حاليا في ملهى "أمنيزيا" الليلي في جزيرة إيبيزا الإسبانية، حيث المقر الصيفي للمهرجان.

  • مقر مهرجان "إلرو" في ملهى "سبيس" بجزيرة إيبيزا الإسبانية. Elrow

    تستلهم حفلة "مدينة إلرو" أزياء وطقوسا، من مدن وثقافات مختلفة حول العالم، وذلك من أجل صنع قائمة طويلة من الأغاني.

  • عرض "سينغر مورنينغ" في برشلونة Elrow

    تشهد عروض "سينغر مورنينغ" في مهرجانات "إلرو" ارتداء أزياء أبطال خارقين، واستخدام كرات مطاطية وأشخاصا فوق ركائز.

  • وحش كراكن في مهرجان "إلرو". Elrow

    مهرجان "إلرو" لهذا العام في لندن سيتضمن مجسما لسفينة فضاء محطمة، يهاجهما وحش "كراكن" البحري العملاق.

  • مهرجان "إلرو" في برونكس بنيويورك. Elrow

    مهرجان "إلرو" في حي برونكس في نيويورك امتلأ بأشياء تقليدية، مثل سيارات الأجرة الصفراء الشهيرة، وأكشاك بيع شطائر النقانق وحلبة ملاكمة.

  • مهرجان بوسك Elrow

    تشهد مهرجانات "إلرو" استخدام البالونات، ومجسمات أخرى، وكذلك نثر كميات هائلة من قصاصات الورق الملون. ويشتهر بعروض لاعبي الألعاب البهلوانية.

  • مهرجان "إلرو" في البرازيل. Elrow

    تركز فكرة عرض "سامبودرومو" على الغابات البرازيلية، لذا يتضمن فواكه استوائية وحيوانات برية وأفكارا كرنفالية.

  • مهرجان زهرة الأقحوان "إي دي سي" 2019. Getty Images

    على عكس الكثير من المهرجانات الأخرى، يبدأ مهرجان "إي دي سي" من بعد غروب الشمس ويستمر حتى الشروق، لأن الجو حار للغاية في لاس فيغاس.

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