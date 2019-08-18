مهرجان "إلرو": الحفل الموسيقي المفعم بالألوان
إذا كنت ستذهب إلى جزيرة إيبيزا الإسبانية هذا الصيف، أو ستزور لندن قريبا، فهناك حفلة قد تجذب انتباهك. إنها إحدى حفلات مهرجانات الموسيقى الإلكترونية المعروفة باسم "إلرو".
-
Elrow
تتميز مهرجانات "إلرو" بالجرأة والحيوية، حيث تقام في الأماكن المفتوحة والشوارع وتتناسب مع أي حلبة رقص، وهي خليط من أفضل الموسيقى الإلكترونية. وتتضمن تلك المهرجانات عروضا متنوعة بعناوين مختلفة، وتقام في العديد من المدن حول العالم. عرض "رحلة رائعة" يعرض حاليا في ملهى "أمنيزيا" الليلي في جزيرة إيبيزا الإسبانية، حيث المقر الصيفي للمهرجان.
-
Elrow
تستلهم حفلة "مدينة إلرو" أزياء وطقوسا، من مدن وثقافات مختلفة حول العالم، وذلك من أجل صنع قائمة طويلة من الأغاني.
-
Elrow
تشهد عروض "سينغر مورنينغ" في مهرجانات "إلرو" ارتداء أزياء أبطال خارقين، واستخدام كرات مطاطية وأشخاصا فوق ركائز.
-
Elrow
مهرجان "إلرو" لهذا العام في لندن سيتضمن مجسما لسفينة فضاء محطمة، يهاجهما وحش "كراكن" البحري العملاق.
-
Elrow
مهرجان "إلرو" في حي برونكس في نيويورك امتلأ بأشياء تقليدية، مثل سيارات الأجرة الصفراء الشهيرة، وأكشاك بيع شطائر النقانق وحلبة ملاكمة.
-
Elrow
تشهد مهرجانات "إلرو" استخدام البالونات، ومجسمات أخرى، وكذلك نثر كميات هائلة من قصاصات الورق الملون. ويشتهر بعروض لاعبي الألعاب البهلوانية.
-
Elrow
تركز فكرة عرض "سامبودرومو" على الغابات البرازيلية، لذا يتضمن فواكه استوائية وحيوانات برية وأفكارا كرنفالية.
-
Getty Images
على عكس الكثير من المهرجانات الأخرى، يبدأ مهرجان "إي دي سي" من بعد غروب الشمس ويستمر حتى الشروق، لأن الجو حار للغاية في لاس فيغاس.
معرض الصور
ليكيما الإعصار المدمر
- 11 أغسطس/ آب 2019
بالصور: ترميم التابوت الكبير المذهب للملك توت عنخ آمون
- 5 أغسطس/ آب 2019
بالصور: عرض عسكري ضخم في "يوم البحرية" الروسي
- 28 يوليو/ تموز 2019