النيران تلتهم 15 ألف منزل في أحد الأحياء العشوائية في بنغلاديش

مصدر الصورة Reuters Image caption لم يسجل وقوع ضحايا رغم قوة النيران

تشرد 50 ألف شخص في أحد الأحياء العشوائية الفقيرة في دكا عاصمة بنغلاديش بعد أن التهمت النيران 15 ألف منزل الجمعة.

وانتشرت الحرائق بشكل أسرع نظرا لأن أسقف معظم المنازل مصنوعة من البلاستيك.

ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا، لكن العديدين عانوا إصابات مختلفة.

ومعظم سكان الحي هم من الفقراء وكان الكثيرون منهم خارج المنازل بسبب عطلة عيد الأضحى حين شبت النيران في الحي.

ولم تتوفر معلومات عن أسباب اندلاع الحريق، وما زال التحقيق جاريا.

وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق بعد ست ساعات. وقالت الحكومة إنها ستوفر مأوى لمن فقدوا مأواهم جراء الحريق.

وكانت النيران قد أودت بحياة 80 شخصا في شهر فبراير / شباط الماضي في دكا، كما قتل تسعة في حريق آخر اندلع في مدينة تشيتاونغ الساحلية.

مصدر الصورة Reuters Image caption سكان محليون يجلسون في الشارع مع أمتعتهم بعد الحريق