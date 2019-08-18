تفجير "انتحاري" بحفل زفاف في كابول يسفر عن سقوط قتلى وجرحى

مصدر الصورة European Photopress Agency Image caption لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن التفجير

وقع تفجير في حفل زفاف بالعاصمة الأفغانية كابول، وهو ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، بحسب تقارير.

وقال شهود عيان إن انتحاريا نفذ التفجير الذي وقع بقاعة مزدحمة بالرواد. وتظهر صور على مواقع التواصل الاجتماعي نساء يصرخن خارج القاعة.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، وهو الأحدث ضمن تفجيرات وقعت في أفغانستان خلال الفترة الأخيرة.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قُتل 14 شخصا في تفجير ضخم أمام مركز للشرطة في كابول.

وأعلنت حركة طالبان حينها مسؤوليتها عن التفجير.

ويأتي ذلك على الرغم من التقارير التي تتحدث عن قرب الإعلان عن اتفاق سلام بعد محادثات بين الولايات المتحدة وطالبان.

ووقع التفجير الأخير في حوالي الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي مساء السبت في منطقة غالبية سكانها من الشيعة.

وأكد متحدث باسم وزارة الداخلية سقوط ضحايا من المدنيين، لكنه أشار إلى أن تفاصيل الحادث لا تزال تتكشف.