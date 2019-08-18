مقتل نادل في مطعم فرنسي بسبب "بطء الخدمة"

مصدر الصورة AFP Image caption الزبون الغاضب فر هاربا بعد إطلاق النار على النادل في مطعم ميسترال بالقرب من باريس

لقي نادل في مطعم بيتزا فرنسي مصرعه بعد أن أطلق أحد الزبائن الرصاص عليه، لأنه تأخر في إحضار الشطيرة التي طلبها، في مطعم بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس.

وتقول الشرطة إن تحقيقا في جريمة قتل بدأ بعد الحادث الذي وقع مساء الجمعة في ضاحية نويزي لو غراند الشرقية.

وهرب المتهم من موقع الحادث ولم يتم القبض عليه بعد.

وحاول طاقم الإسعاف إنقاذ النادل، البالغ من العمر 28 عامًا، الذي أصيب برصاصة في الكتف، لكنه توفي في مكان الحادث.

هندوسي يرفض تسلم طعامه من عامل توصيل الوجبات "لأنه مسلم"

نفق "المخدرات" من كنتاكي قديم في أمريكا لغرفة نوم في المكسيك

"دكتور كبدة" مطعم مصري يديره أطباء شباب

وقال زملاؤه للشرطة إن الزبون فقد أعصابه بسبب طول الوقت الذي استغرقه إعداد الشطيرة.

وأصابت الجريمة العاملين في المطعم وسكان الحي بذهول وصدمة.

وقالت سيدة، 29 عاما، لوسائل الإعلام الفرنسية "إنه لأمر محزن". "إنه مطعم هادئ، ولا توجد به مشكلات, افتتح قبل بضعة أشهر."

ومع ذلك، قال بعض السكان إن هناك زيادة في معدل الجريمة في المنطقة مع زيادة تجارة المخدرات ومعاقرة الكحول في الشوارع.