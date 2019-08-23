بالصور: افتتاح أكبر مسجد في القارة الأوروبية
إقامة صلاة الجمعة وافتتاح مسجد رمضان قديروف في الشيشان، بحضور وفود من 43 دولة، من بينها السعودية والكويت والمغرب.
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افتُتح اليوم في جمهورية الشيشان بروسيا الاتحادية مسجد جديد في مدينة شالي، بعد سبع سنوات من أعمال البناء.
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Getty Images
ويحمل المسجد اسم الرئيس الشيشاني رمضان قديروف وهو هدية لروح والده أحمد قديروف، أول رئيس للشيشان، حسب قوله
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Getty Images
وحضر الافتتاح وفود من 43 دولة، من بينها السعودية والكويت والمغرب، والمبعوث الرئاسي الروسي لدول شمال القوقاز
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Getty Images
والمسجد هو الأكبر في أوروبا، إذ يسع 20 ألف مصليا. ويتفوق بذلك على مسجد "بيت الفتوح" في العاصمة البريطانية لندن، الذي يسع 12 ألف مصليا. ومسجد "موتشيا دي روما" في العاصمة الإيطالية، الذي يسع 12 ألف مصليا.
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Getty Images
يمتد المسجد على مساحة 50 ألف متر مربع وبه أربعة مآذن يبلغ ارتفاعها كل واحدة 63 مترا.
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Getty Images
كما يبلغ ارتفاع قبة المسجد الرئيسية حوالي 40 مترا.
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Getty Images
وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها الشيشان افتتاح "أكبر مسجد في أوروبا"، إذ افتُتح مسجد "قلب الشيشان" في العاصمة غروزني عام 2008، وكان الأكبر وقتها.
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