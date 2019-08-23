بالصور: افتتاح أكبر مسجد في القارة الأوروبية

  • 23 أغسطس/ آب 2019

إقامة صلاة الجمعة وافتتاح مسجد رمضان قديروف في الشيشان، بحضور وفود من 43 دولة، من بينها السعودية والكويت والمغرب.

  • المسجد من الخارج وانعكاس صورته في بحيرة Getty Images

    افتُتح اليوم في جمهورية الشيشان بروسيا الاتحادية مسجد جديد في مدينة شالي، بعد سبع سنوات من أعمال البناء.

  • أحمد قديروف أثناء افتتاح المسجد Getty Images

    ويحمل المسجد اسم الرئيس الشيشاني رمضان قديروف وهو هدية لروح والده أحمد قديروف، أول رئيس للشيشان، حسب قوله

  • جانب من الوفود Getty Images

    وحضر الافتتاح وفود من 43 دولة، من بينها السعودية والكويت والمغرب، والمبعوث الرئاسي الروسي لدول شمال القوقاز

  • صورة للمسجد من الداخل Getty Images

    والمسجد هو الأكبر في أوروبا، إذ يسع 20 ألف مصليا. ويتفوق بذلك على مسجد "بيت الفتوح" في العاصمة البريطانية لندن، الذي يسع 12 ألف مصليا. ومسجد "موتشيا دي روما" في العاصمة الإيطالية، الذي يسع 12 ألف مصليا.

  • صورة للمسجد من الخارج Getty Images

    يمتد المسجد على مساحة 50 ألف متر مربع وبه أربعة مآذن يبلغ ارتفاعها كل واحدة 63 مترا.

  • صورة لقبة المسجد من الداخل Getty Images

    كما يبلغ ارتفاع قبة المسجد الرئيسية حوالي 40 مترا.

  • صورة من داخل المسجد Getty Images

    وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها الشيشان افتتاح "أكبر مسجد في أوروبا"، إذ افتُتح مسجد "قلب الشيشان" في العاصمة غروزني عام 2008، وكان الأكبر وقتها.

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