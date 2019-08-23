والمسجد هو الأكبر في أوروبا، إذ يسع 20 ألف مصليا. ويتفوق بذلك على مسجد "بيت الفتوح" في العاصمة البريطانية لندن، الذي يسع 12 ألف مصليا. ومسجد "موتشيا دي روما" في العاصمة الإيطالية، الذي يسع 12 ألف مصليا.