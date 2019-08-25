عملية واسعة في البرازيل لمواجهة حرائق غابات الأمازون

مصدر الصورة European Photopress Agency Image caption غابات الأمازون شهدت موجة حرائق غير مسبوقة

بدأت السلطات في البرازيل عملية واسعة لمواجهة موجة حرائق غير مسبوقة في غابات الأمازون.

وقال وزير الدفاع فرناندو أزيفيدو إي سيلفا إن طائرتين محملتين بكميات كبيرة من المياه ومواد كيمياوية خاصة أرسلت إلى ولاية روندونيا الشمالية.

وتعهدت الحكومة بتخفيف سياساتها التقشفية وتخصيص المزيد من المصروفات لصالح العمليات الطارئة.

وتظهر إحصاءات رسمية أن أكثر من 78 ألف حريق سجلت في البرازيل خلال العام الماضي، معظمها في منطقة الأمازون.

وانتقد زعماء أوروبيون موقف الرئيس جاير بولسونارو من القضايا المرتبطة بالبيئة وتعهدوا بفرض عقوبات تجارية ضد بلده إذا لم يغير من سياساته.

كما يناقش زعماء مجموعة الدول السبع قضية حرائق الأمازون خلال قمتهم التي تستضيفها فرنسا.

ويتهم ناشطون مهتمون بالحفاظ على البيئة رئيس البرازيل بتشجيع المزارعين على قطع الأشجار، لكنه ينفي صحة ذلك.

وهناك حاليا العديد من الحرائق في غابات حوض الأمازون، التي تعد مصدرا مهما للأكسجين في العالم.