حذف صفة "عذراء" من عقود الزواج في بنغلاديش

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أصدرت محكمة عليا في بنغلاديش حكما يقضي بعدم وجوب إعلان المرأة عما إذا كانت بكرا في عقود تسجيل الزواج في البلاد.

وأمرت المحكمة العليا بحذف كلمة "بكر" ووضع صفة "غير متزوجة" بدلا منها، مع الإبقاء على الحالتين الأخريين في العقد دون تغيير وهما "أرملة" و "مطلقة".

ورحبت منظمات حقوق المرأة، التي قالت إن كلمة "بكر" مسيئة، بالحكم الصادر يوم الأحد.

وفي واقعة منفصلة قالت المحكمة إن العريس يتعين عليه من الآن فصاعدا أن يعلن عن حالته الاجتماعية.

وكانت منظمات حقوق المرأة قد انتقدت قوانين الزواج في بنغلاديش، ذات الأغلبية المسلمة، واعتبرتها تقييدية وتمييزية.

وتُجبَر العديد من الفتيات في البلاد على زواج المصلحة في سن مبكرة للغاية.

ماذا حكمت المحكمة؟

قالت المحكمة إنه يجب حذف كلمة "كوماري" البنغالية من عقود تسجيل الزواج.

وتُستخدم الكلمة لوصف غير المتزوجات، لكن يمكن أن تعني أيضا "البكر".

ونجح محامو المنظمات الحقوقية التي رفعت الدعوى القضائية في عام 2014 في إثبات أن عقود الزواج تسيء وتنتهك خصوصية المرأة.

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وقالت المحكمة يوم الأحد إن الكلمة البنغالية "أوبيباهيتا"، والتي تعني بشكل لا لبس فيه "امرأة غير متزوجة"، يجب أن تستخدم من الآن بدلا من كلمة "كوماري".

وفي قرار منفصل طلبت المحكمة إعلان العريس حالته الاجتماعية إذا كان غير متزوج أو مطلق أو أرمل.

ومن المتوقع أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ في غضون بضعة أشهر عندما يُنشر رسميا حكم المحكمة الكامل.

ماذا كان رد الفعل؟

نقلت أنباء عن المحامية في القضية، عينون نهار صديقي قولها "إنه حكم تاريخي."

وأعربت عن أملها في أن يساعد الحكم في تعزيز حقوق المرأة في بنغلاديش.

وفي ذات الوقت قال موظف محلي في دائرة تسجيل عقود زواج إنه وزملاءه ينتظرون أن تبلغهم السلطات رسميا بالتغييرات في العقود.

وقال موظف آخر يعمل في تسجيل عقود الزواج، ويدعى محمد علي أكبر سركر، لوكالة رويترز للأنباء: "عقدت زيجات عديدة في مدينة دكا وكنت دائما أواجه سؤالا بشأن سبب تمتع الرجال بالحرية في عدم الكشف عن حالتهم، بينما المرأة لا تفعل ذلك، وكنت أخبرهم دائما أن هذا الأمر ليس في يدي".

وأضاف: "أعتقد أن أحدا لن يسألني هذا السؤال بعد الآن".