نائبة عن حزب مودي في الهند: المعارضة تستخدم "السحر" لإيذاء الحزب

مصدر الصورة AFP Image caption براغيا ثاكور

قالت نائبة عن حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي المتطرف، الذي يتزعمه رئيس الحكومة الهندية نارندرا مودي، إن المعارضة السياسية لجأت إلى استخدام "السحر الأسود" لإيذاء الحزب، وذلك عقب وفاة ثلاثة من قادته البارزين هذا الشهر.

وقالت النائبة براغيا ثاكور التي انتخبت مؤخرا لتمثيل مدينة بوبال "التقيت أثناء الانتخابات برجل دين مقدس الذي حذرني من امكانية أن تستخدم المعارضة السحر الأسود وقوة القتل ضد حزب بهاراتيا جاناتا".

وأضافت "وحذرني بأننا نعيش في زمن رديء نتيجة هذه القوى الشريرة، التي ستؤذي الحزب والقادة الكفوءين والمتفانين في ادارة شؤون الحزب"، مضيفة أن رجل الدين نصحها "باتخاذ الحيطة".

وكان وزير المالية الهندي آرون جايتلي قد توفي السبت، عقب وفاة كل من بابولال غاور - وكان رئيس حكومة احدى الولايات - ووزير الخارجية سوشما سواراج في أوقات سابقة من هذا الشهر.

وكان الثلاثة يعانون من أمراض مستعصية.

يذكر أن ثاكور نجحت في الانتخابات التي أجريت في وقت سابق من العام الحالي لتصبح نائبة في البرلمان الهندي رغم ادانتها بالضلوع في مخطط ارهابي يتعلق بتفجير وقع في عام 2008.

وكان ذلك التفجير الذي أودى بحياة ستة اشخاص وتسبب باصابة أكثر من 100 بجروح واحدا من عشرات الهجمات التي يقول محققون إنها نفذت من جانب متشددين هندوس ضد المسلمين.

وأطلق سراح ثاكور في عام 2017 بعد أن قضت في السجن 9 سنوات، ولكنها تنفي التهم الموجهة اليها وتتهم حزب المؤتمر الحاكم آنذاك بالزج بها في القضية من أجل التشنيع بالهندوس.

وكانت ثاكور قد صرحت إبان حملتها الانتخابية الأخيرة بأن قاتل زعيم استقلال الهند الماهاتما غاندي كان "وطنيا"، مما حدا بمودي إلى توبيخها.

كما قالت ثاكور، التي انضمت في نيسان / أبريل الماضي إلى حزب بهاراتيا جاناتا، إن رجل الشرطة الذي ألقى القبض عليها بتهمة الارهاب قتل في الهجمات التي شهدتها مدينة مومباي في عام 2008 لأنها "أرادت أذيته".

وكانت ثاكور قد أثارت جدلا عندما صرحت بأن شرب بول البقر ساعدها في التغلب على مرض السرطان الذي كانت تعاني منه، ولامتداحها لمنافع شرب خليط من الحليب والزبد وروث البقر.

وقال ناطق باسم حزب المؤتمر المعارض يوم الثلاثاء إن ثاكور البالغة من العمر 49 عاما قد فقدت صوابها ناصحا إياها بطلب العلاج.