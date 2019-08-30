مصدر الصورة Getty Images Image caption جونسون إن مسألة حدود أيرلندا الشمالية سوف تؤدي إلى تحكم بروكسل في لندن

حذر رئيس الوزراء البريطاني مرة أخرى من أن أعضاء البرلمان الذين يعتزمون وقف الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق يقوضون فرص التوصل إلى مثل هذا الاتفاق مع الاتحاد.

وقال بوريس جونسون إنه طالما ظل قادة الاتحاد الأوروبي مقتنعين بإمكانية وقف البرلمان البريطاني للخروج، فلا يحتمل أن يمنحوا بريطانيا الاتفاق الذي تسعى إليه.

وأضاف أن نقطة الخلاف، وهي مسألة حدود أيرلندا الشمالية مع الاتحاد الأوروبي، سوف تؤدي إلى تحكم بروكسل في لندن.

وتقول محررة الشؤون الأوروبية في بي بي سي إن بروكسل رفضت الفكرة القائلة بأن جونسون، بتعليقه أعمال البرلمان الشهر المقبل، سيفسح المجال للتوصل إلى اتفاق.

ورفضت اليوم الجمعة محكمة اسكتلندية التحدي الأول لخطة جونسون تعليق البرلمان، لكن ما تزال هناك جلستا استماع أخريان الأسبوع المقبل في لندن وبلفاست.

ما الذي يسعى إليه البرلمانيون؟

رفضت المحكمة المدنية العليا في إدنبره الجمعة طلباً بالطعن في قرار جونسون تعليق البرلمان.

وقال القاضي الاسكتلندي، رايموند دوهرتي، إنه لا توجد حاجة لاستصدار أمر قضائي فوري لمنع جونسون من تعليق البرلمان لعدة أسابيع.

وأضاف أن جلسة استماع أخرى ستعقد لبحث القضية في السادس من سبتمبر/أيلول المقبل.

مصدر الصورة Getty Images Image caption قرار جونسون تعليق أعمال البرلمان لقي معارضة شديدة

وكانت مجموعة تضم نحو 75 برلمانيا من معارضي بريكست قد لجأت إلى أعلى هيئة قضائية مدنية في إدنبره، للحصول على أمر قضائي يقول إن تعليق عمل البرلمان غير قانوني، واستمعت المحكمة إلى طلبهم، بشكل عاجل، الخميس مساء.

ويعارض هؤلاء البرلمانيون فكرة تعليق عمل البرلمان بما يتيح لرئيس الحكومة تطبيق بريكست دون اتفاق، ودون أن يلقى معارضة من البرلمان.

وقال محاميهم أيدن أونيل إن تعليق البرلمان شكل "سابقة". وأضاف أن "الحكومة تسعى إلى فرض سلطتها عبر تعليق البرلمان، معتمدة على أغلبية برلمانية".

وطلب ممثل الحكومة رودي دانلوب من المحكمة رفض الطلب، خصوصا لأن السماح بتعليق البرلمان قد تم.

ما الذي سيفعله حزب العمال؟

مصدر الصورة Getty Images Image caption زعيم حزب العمال كوربن وعد بوقف الخروج بدون اتفاق

قال حزب العمال البريطاني المعارض الخميس إنه سيدعو إلى مناقشة طارئة في البرلمان الأسبوع المقبل لمحاولة منع رئيس الوزراء بوريس جونسون من إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وقال زعيم حزب العمال جيريمي كوربين إنه بمجرد عودة البرلمان من العطلة الصيفية الثلاثاء، فسيبدأ حزبه عملية تشريعية ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، لأن هذا سيضر بالوظائف وبالاقتصاد.

وقال كوربين للصحفيين "ما سنفعله هو محاولة منعه (جونسون) سياسيا الثلاثاء من خلال عملية برلمانية لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق ومحاولة منعه من إغلاق البرلمان في هذه الفترة البالغة الأهمية".

وأضاف "تواجه البلاد خطر الانهيار في 31 أكتوبر/تشرين الأول دون اتفاق ... يجب أن نوقف ذلك وهذا هو بالضبط ما سنفعله الثلاثاء المقبل".