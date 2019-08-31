Image caption صورة جوية للمظاهرات في العاصمة البريطانية ضد قرار تعليق البرلمان قبل بريكست

خرجت مظاهرات في أنحاء بريطانيا السبت ضد قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق عمل البرلمان قبل أسابيع فقط من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتدفق الآلاف إلى شوارع نحو 30 مدينة بريطانية من بينها لندن ومانشستر وليفربول وليدز ويورك وكامبريدج ونوتينغهام وبرمنغهام وأوكسفورد وبلفاست.

وأصيبت بعض مناطق وسط العاصمة لندن بالشلل حيث هتف المتظاهرون "بوريس جونسون، عار عليك".

كما اعتصم بعض المحتجين في طرقات حول ميدان الطرف الأغر قبل أن يسيروا صوب قصر باكينغهام وهم يهتفون :"ديموقراطية من؟ ديموقراطيتنا".

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وقد وصلت مظاهرة صغيرة مؤيدة لرئيس الحكومة إلى ويستمنيستر.

وكان إعلان جونسون تعليق البرلمان الأربعاء قد أثار غضب نواب ومعارضي البريكست دون اتفاق.

وقال زعيم المعارضة جيرمي كوربين في حشد للمحتجين في غلاسغو: "لن تخرجنا دون اتفاق، المظاهرات في كل مكان فالناس تشعر بالغضب مما يحدث".

مصدر الصورة Getty Images Image caption مظاهرات في مانشستر ضد تعليق عمل البرلمان

مصدر الصورة Getty Images Image caption مظاهرات في لندن ضد تعليق عمل البرلمان

مصدر الصورة PROF DAN HICKS Image caption مظاهرات في أوكسفورد ضد تعليق عمل البرلمان

مصدر الصورة Getty Images Image caption كوربين يخطب في المتظاهرين في غلاسغو

Image caption مظاهرات في يورك ضد تعليق عمل البرلمان

Image caption مظاهرات في نوتنغهام ضد تعليق عمل البرلمان

Image caption مظاهرات تتجه صوب قصر باكينغهام

مصدر الصورة RICHARD SIMPSON Image caption مظاهرات في بلايموث

مصدر الصورة Reuters Image caption متظاهرون بريطانيون في العاصمة الألمانية برلين ضد قرار تعليق البرلمان