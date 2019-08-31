بريكست: مظاهرات في أنحاء بريطانيا ضد قرار تعليق البرلمان
خرجت مظاهرات في أنحاء بريطانيا السبت ضد قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق عمل البرلمان قبل أسابيع فقط من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتدفق الآلاف إلى شوارع نحو 30 مدينة بريطانية من بينها لندن ومانشستر وليفربول وليدز ويورك وكامبريدج ونوتينغهام وبرمنغهام وأوكسفورد وبلفاست.
وأصيبت بعض مناطق وسط العاصمة لندن بالشلل حيث هتف المتظاهرون "بوريس جونسون، عار عليك".
كما اعتصم بعض المحتجين في طرقات حول ميدان الطرف الأغر قبل أن يسيروا صوب قصر باكينغهام وهم يهتفون :"ديموقراطية من؟ ديموقراطيتنا".
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وقد وصلت مظاهرة صغيرة مؤيدة لرئيس الحكومة إلى ويستمنيستر.
وكان إعلان جونسون تعليق البرلمان الأربعاء قد أثار غضب نواب ومعارضي البريكست دون اتفاق.
وقال زعيم المعارضة جيرمي كوربين في حشد للمحتجين في غلاسغو: "لن تخرجنا دون اتفاق، المظاهرات في كل مكان فالناس تشعر بالغضب مما يحدث".