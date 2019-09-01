طعن قاتل روبرت إف كينيدي في سجن أمريكي

مصدر الصورة Getty Images Image caption السلطات الأمريكية لم تكشف عن الدافع وراء طعن سرحان سرحان في محبسه

تعرض سرحان سرحان، المدان باغتيال روبرت إف كينيدي النائب في مجلس الشيوخ الأمريكي عن نيويورك وأخو الرئيس الديموقراطي السابق جون إف كينيدي، لحادث طعن داخل سجن في كاليفورنيا، وذلك بحسب ما أفادت به تقارير إعلامية أمريكية.

وقالت السلطات إن حادث الطعن وقع داخل سجن قرب سان دييجو يوم الجمعة الماضية.

وفي بيان لها، قالت إدارة الإصلاح والتأهيل بولاية كاليفورنيا إن "الضباط تعاملوا بسرعة مع الهجوم".

ولم يذكر البيان اسم الشخص الذى تعرض للطعن، إلا أنه ذكر أن حالته الصحية مستقرة.

ونقلت تقارير إعلامية أمريكية عن مصادر لم تسمها، أن سرحان البالغ من العمر 75 عاما هو الضحية.

ويقضي سرحان عقوبة السجن مدى الحياة في إصلاحية "ريتشارد جيه دونوفان" التي تعرض للطعن فيها.

والمهاجم هو زميل له في السجن وتم وضعه قيد الحبس الانفرادي بعد الحادث، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

و لم يكشف المسؤولون عن الدافع وراء الهجوم الذى مازال قيد التحقيق.

مصدر الصورة Getty Images Image caption سرحان سرحان اتهم بقتل المرشح الديمقراطي للرئاسة روبرت إف كينيدي

من هو سرحان سرحان؟

يتهم سرحان سرحان بقتل المرشح الديمقراطي للرئاسة روبرت إف كينيدي بإطلاق النار عليه ثلاث مرات في فندق "أمباسدور" في لوس أنجليس في 5 يونيو/ حزيران 1968 .

وأُطلقت النار على كينيدي في مطبخ الفندق، بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية التمهيدية عن حزب الديمقراطيين في كاليفورنيا وهو في طريقة لتحية الحشود.

وتوفي كينيدي في المستشفى بعد مرور 24 ساعة على إطلاق النار عليه.

وتم دفن جثمانه في "مقابر أرلينجتون" بالقرب من جثمان أخيه جون كينيدي الذى تم اغتياله عام 1963.

وحُكم على سرحان بالإعدام عام 1969، إلا أن الحكم خفف بعد ثلاث سنوات إلى السجن مدى الحياة عندما ألغت كاليفورنيا عقوبة الإعدام.

ويزعم سرحان الفلسطيني الذي يحمل الجنسية الأردنية أنه لا يذكر أي شيء عن إطلاق النار على كينيدي.

وفي لقاء تليفزيوني، قال سرحان إنه شعر بالخيانة عندما دعم كينيدي إسرائيل خلال حرب يونيو/ حزيران 1976 .