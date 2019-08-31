حرائق الأمازون وقطة تعترض طريق عداءات في دورة ألعاب أفريقيا أبرز صور الأسبوع
مجموعة منتقاة من أبرز الصور لأحداث رياضية وسياسية وبيئية وثقافية من جميع أنحاء العالم في أسبوع.
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CARL DE SOUZA / GETTY
جذع شجرة مشتعل من الداخل جراء الحرائق التي ضربت غابات الأمازون الماطرة، بولاية روندونيا في البرازيل. وشهدت المنطقة أكثر من 80 ألف حريق هذا العام حتى الآن، بزيادة 77 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.وحظرت البرزيل إشعال نيران لإزالة الغابات لمدة 60 يوما.
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DANIEL SORABJI / GETTY
بريطانيون يتظاهرون احتجاجا على قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون، بتعليق عمل البرلمان البريطاني. وبالتزامن تم إطلاق مذكرة احتجاج ضد القرار على الإنترنت وقع عليها 1.6 مليون شخص حتى الآن.
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HENNING BAGGER / GETTY
مدرب الطيور بيتر وينزل، يطعم نسر كندور يافع في محمية النسور بالدنمارك. والكندور هو أكبر أنواع الطائر الكاسر حجما في العالم، ويصل طول الجناح عند البلوغ 3.5 مترا.
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JOHANNES EISELE / GETTY
ناشطة البيئة والتغيرات المناخية غريتا ثانبيرغ، تصل إلى الولايات المتحدة بعد 15 يوما من الإبحار لعبور المحيط الأطلنطي قطعت خلالها 4800 كيلومتر. وأبحرت من بريطانيا على متن قارب لا يتسبب في أي انبعاثات ضارة بالبيئة للمشاركة في قمة الأمم المتحدة للمناخ في نيويورك ومدينة سانتايغو، بدولة تشيلي.
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DAVID CLIFF / GETTY
راقصات تشاركن في مهرجان نوتنغ هيل كرنفال غربي العاصمة البريطانية لندن. وصلت درجة الحرارة إلى 33 درجة مئوية منتصف النهار، مما يجعله الأكثر سخونة في نهاية عطلة البنوك يوم الاثنين في شهر أغسطس/آب.
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JUAN MABROMATA / GETTY
مشجعو نادي بوكا جونيور الأرجنتيني يشجعون فريقهم أثناء مباراته في ربع نهائي كأس ليبرتادروس أمام فريق ليغا دي كويتو الإكوادوري، في بيونس أيرس.
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PEDRO PARDO / GETTY
أصدقاء وأقارب منسق الموسيقى "دي جى" إريك هرنانديز، يحضرون جنازته في كوتزاكوالكوس في المكسيك، بعد أن لقي مصرعه مع 25 شخصا آخرين في اعتداء على ملهى كابالو بلانكو، بالأسلحة النارية وقنابل المولوتوف، وتسبب الاعتداء في إصابة 11 آخرين.
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SHUTTERSTOCK
صينيون يشاهدون سيلا من المياه المتدفقة بقوة بعد تشغيل سد سانمنشيا في مقاطعة هينان بالصين.
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BRENDAN SMIALOWSKI / GETTY
رجل يقف خلف تمثال للرئيس الأمريكي ويلسون في ولاية فرجينيا الأمريكية. أنقذ هوارد هانكنز التماثيل النصفية لرؤساء أمريكا، بعد أن كان مطلوبا منه تدميرها. ووضعت هذه التماثيل النصفية في الأصل في متحف كولونيال وليامزبرغ.
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FADEL SENNA / GETTY
قطة تعترض طريق المشاركات في سباق 5 آلاف متر عدو، في دورة الألعاب الأفريقية التي استضافتها العاصمة المغربية الرباط.
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