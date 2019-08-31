حرائق الأمازون وقطة تعترض طريق عداءات في دورة ألعاب أفريقيا أبرز صور الأسبوع

  • 31 أغسطس/ آب 2019

مجموعة منتقاة من أبرز الصور لأحداث رياضية وسياسية وبيئية وثقافية من جميع أنحاء العالم في أسبوع.

  • صور الأسبوع CARL DE SOUZA / GETTY

    جذع شجرة مشتعل من الداخل جراء الحرائق التي ضربت غابات الأمازون الماطرة، بولاية روندونيا في البرازيل. وشهدت المنطقة أكثر من 80 ألف حريق هذا العام حتى الآن، بزيادة 77 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.وحظرت البرزيل إشعال نيران لإزالة الغابات لمدة 60 يوما.

  • صور الأسبوع DANIEL SORABJI / GETTY

    بريطانيون يتظاهرون احتجاجا على قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون، بتعليق عمل البرلمان البريطاني. وبالتزامن تم إطلاق مذكرة احتجاج ضد القرار على الإنترنت وقع عليها 1.6 مليون شخص حتى الآن.

  • صور الأسبوع HENNING BAGGER / GETTY

    مدرب الطيور بيتر وينزل، يطعم نسر كندور يافع في محمية النسور بالدنمارك. والكندور هو أكبر أنواع الطائر الكاسر حجما في العالم، ويصل طول الجناح عند البلوغ 3.5 مترا.

  • صور الأسبوع JOHANNES EISELE / GETTY

    ناشطة البيئة والتغيرات المناخية غريتا ثانبيرغ، تصل إلى الولايات المتحدة بعد 15 يوما من الإبحار لعبور المحيط الأطلنطي قطعت خلالها 4800 كيلومتر. وأبحرت من بريطانيا على متن قارب لا يتسبب في أي انبعاثات ضارة بالبيئة للمشاركة في قمة الأمم المتحدة للمناخ في نيويورك ومدينة سانتايغو، بدولة تشيلي.

  • صور الأسبوع DAVID CLIFF / GETTY

    راقصات تشاركن في مهرجان نوتنغ هيل كرنفال غربي العاصمة البريطانية لندن. وصلت درجة الحرارة إلى 33 درجة مئوية منتصف النهار، مما يجعله الأكثر سخونة في نهاية عطلة البنوك يوم الاثنين في شهر أغسطس/آب.

  • صور الأسبوع JUAN MABROMATA / GETTY

    مشجعو نادي بوكا جونيور الأرجنتيني يشجعون فريقهم أثناء مباراته في ربع نهائي كأس ليبرتادروس أمام فريق ليغا دي كويتو الإكوادوري، في بيونس أيرس.

  • صور الأسبوع PEDRO PARDO / GETTY

    أصدقاء وأقارب منسق الموسيقى "دي جى" إريك هرنانديز، يحضرون جنازته في كوتزاكوالكوس في المكسيك، بعد أن لقي مصرعه مع 25 شخصا آخرين في اعتداء على ملهى كابالو بلانكو، بالأسلحة النارية وقنابل المولوتوف، وتسبب الاعتداء في إصابة 11 آخرين.

  • صور الأسبوع SHUTTERSTOCK

    صينيون يشاهدون سيلا من المياه المتدفقة بقوة بعد تشغيل سد سانمنشيا في مقاطعة هينان بالصين.

  • صور الأسبوع BRENDAN SMIALOWSKI / GETTY

    رجل يقف خلف تمثال للرئيس الأمريكي ويلسون في ولاية فرجينيا الأمريكية. أنقذ هوارد هانكنز التماثيل النصفية لرؤساء أمريكا، بعد أن كان مطلوبا منه تدميرها. ووضعت هذه التماثيل النصفية في الأصل في متحف كولونيال وليامزبرغ.

  • صور الأسبوع FADEL SENNA / GETTY

    قطة تعترض طريق المشاركات في سباق 5 آلاف متر عدو، في دورة الألعاب الأفريقية التي استضافتها العاصمة المغربية الرباط.

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