جذع شجرة مشتعل من الداخل جراء الحرائق التي ضربت غابات الأمازون الماطرة، بولاية روندونيا في البرازيل. وشهدت المنطقة أكثر من 80 ألف حريق هذا العام حتى الآن، بزيادة 77 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.وحظرت البرزيل إشعال نيران لإزالة الغابات لمدة 60 يوما.