Image caption بوريس جونسون يرد بالدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة

اجتاز النواب المتمردون في حزب المحافظين ونواب المعارضة بنجاح المرحلة الأولى في طريقهم إلى سن قانون يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

فقد صوت مجلس العموم بواقع 328 صوتا مقابل 301 صوت لصالح سيطرة النواب على إدارة عملية البريكست، ويمكنهم بذلك سن قانون يأمر بتأجيل تاريخ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ورد رئيس الوزراء، بوريس جونسون، بأنه سيدعو إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة.

وقال زعيم المعارضة جيريمي كوربن ينبغي التصديق على قانون بريكست قبل إجراء الانتخابات العامة.