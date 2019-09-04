مصدر الصورة Reuters Image caption مع استمرار الاحتجاجات برزت مطالب جديدة للمتظاهرين

أعلنت زعيمة هونغ كونغ كاري لام سحب مشروع قانون بشأن تسليم المطلوبين إلى السلطات الصينية بعدما أثار احتجاجات شعبية على مدار أشهر عدة.

واقترح مشروع القانون في شهر إبريل/نيسان، وعلق في شهر يونيو/حزيران، لكن لام أعلنت سحبه رسميا.

يذكر أن سحب مشروع القانون هو واحد من خمسة مطالب للمحتجين الذين يطالبون بحقوق ديمقراطية كاملة.

وكانت الرئيسة التنفيذية في هونغ كونغ قد سُمعت في تسجيل مسرب تلوم نفسها بسبب الأحداث الأخيرة.

وأثار مشروع القانون استنكارا واحتجاجات لدى إعلانه في إبريل/نيسان، وقال معارضوه إنه سيقوض الحقوق الديمقراطية في هونغ كونغ.

كما حذروا من أنه قد يستخدم لإسكات المعارضين لسياسة بكين.

وثار جدل حول ما إذا كانت لام تملك السلطة لاتخاذ هذه الخطوة أو قبول أي من مطالب المحتجين، أم أن عليها الرجوع لبكين.

وهناك احتمال أنها حصلت على الضوء الأخضر حتى تثبت أن اتخاذ القرار في أيدي السلطات في هونغ كونغ.

وأدى الوقت الطويل الذي استغرقه سحب مشروع القانون إلى بروز مطالب جديدة، ويطالب بعض المحتجين الآن بتحقيق مستقل في سلوك شرطة هونغ كونغ.