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ألقت الشرطة في إيطاليا القبض على رجل في السادسة والأربعين من العمر للاشتباه في أنه أشرك طفله ذي الثماني سنوات في تهريب المخدرات.

وقالت السلطات إن الطفل قد أُقنع بمساعدة العصابة، التي يسود اعتقاد بأن والده كان يتزعمها.

وجرى تدريب الطفل على معرفة الفروق بين أنواع المخدرات التي تروجها العصابة.

وقالت الشرطة إن والد الطفل، واسمه أغوستينو كامباريري، كان واحدا من 13 شخصا يشكلون العصابة.

واعتادت العصابة استخدام كلمات سر مشتقة من عالم السيارات. وتشير تقارير إلى أن والد الطفل أطلع ابنه على كافة نشاطاتهم.

ويواجه المشتبهون اتهامات بترويج القنب والكوكايين في بلدات واقعة في إقليم كلابريا بجنوب غرب إيطاليا.

ومازالت السلطات تحتجز ثمانية أشخاص من إجمالي من ألقت الشرطة القبض عليهم، وعددهم 13 شخصا.