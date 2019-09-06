وفاة رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي

  • 6 سبتمبر/ أيلول 2019
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توفي رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي عن عمر ناهز 95 عاما.

وقالت عائلة موغابي لبي بي سي إنه توفي بعد صراع مع المرض.

وأطيح موغابي من الرئاسة إثر إنقلاب عسكري في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، بعدما قضى في سدة الحكم قرابة 3 عقود.

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