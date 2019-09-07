الصور الأكثر إثارة عبر العالم هذا الأسبوع

رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون في هذه الصورة، يصارع ثورا في مزرعة في اسكتلندا. ويواجه جونسون مصاعب سياسية كبيرة آخرها استقالة شقيقه، جو جونسون، من الحكومة ومن البرلمان. كما رفض النواب دعوته إلى إجراء انتخابات عامة قبل قمة الاتحاد الأوروبي.