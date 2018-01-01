كأس العالم لكرة القدم 2018 - مباريات ونتائج

مرحلة المجموعات المجموعة أ البلد فوز تعادل خسارة الأهداف النقاط RUS روسيا 0 0 0 0 0 SAU السعودية 0 0 0 0 0 EGY مصر 0 0 0 0 0 URU أوروغواي 0 0 0 0 0 RUS روسيا 15:00 السعودية SAU EGY مصر 12:00 أوروغواي URU RUS روسيا 18:00 مصر EGY URU أوروغواي 15:00 السعودية SAU URU أوروغواي 14:00 روسيا RUS SAU السعودية 14:00 مصر EGY المجموعة ب البلد فوز تعادل خسارة الأهداف النقاط POR البرتغال 0 0 0 0 0 ESP اسبانيا 0 0 0 0 0 MAR المغرب 0 0 0 0 0 IRN إيران 0 0 0 0 0 MAR المغرب 15:00 إيران IRN POR البرتغال 18:00 اسبانيا ESP POR البرتغال 12:00 المغرب MAR IRN إيران 18:00 اسبانيا ESP ESP اسبانيا 18:00 المغرب MAR IRN إيران 18:00 البرتغال POR المجموعة ج البلد فوز تعادل خسارة الأهداف النقاط FRA فرنسا 0 0 0 0 0 AUS أستراليا 0 0 0 0 0 PER بيرو 0 0 0 0 0 DEN الدنمارك 0 0 0 0 0 FRA فرنسا 10:00 أستراليا AUS PER بيرو 16:00 الدنمارك DEN DEN الدنمارك 12:00 أستراليا AUS FRA فرنسا 15:00 بيرو PER AUS أستراليا 14:00 بيرو PER DEN الدنمارك 14:00 فرنسا FRA المجموعة د البلد فوز تعادل خسارة الأهداف النقاط ARG الأرجنتين 0 0 0 0 0 ICE ايسلندا 0 0 0 0 0 CRO كرواتيا 0 0 0 0 0 NGA نيجيريا 0 0 0 0 0 ARG الأرجنتين 13:00 ايسلندا ICE CRO كرواتيا 19:00 نيجيريا NGA ARG الأرجنتين 18:00 كرواتيا CRO NGA نيجيريا 15:00 ايسلندا ICE NGA نيجيريا 18:00 الأرجنتين ARG ICE ايسلندا 18:00 كرواتيا CRO المجموعة ه البلد فوز تعادل خسارة الأهداف النقاط BRA البرازيل 0 0 0 0 0 SUI سويسرا 0 0 0 0 0 CRC كوستاريكا 0 0 0 0 0 SER صربيا 0 0 0 0 0 CRC كوستاريكا 12:00 صربيا SER BRA البرازيل 18:00 سويسرا SUI BRA البرازيل 12:00 كوستاريكا CRC SER صربيا 18:00 سويسرا SUI SUI سويسرا 18:00 كوستاريكا CRC SER صربيا 18:00 البرازيل BRA المجموعة و البلد فوز تعادل خسارة الأهداف النقاط GER ألمانيا 0 0 0 0 0 MEX المكسيك 0 0 0 0 0 SWE السويد 0 0 0 0 0 KOR كوريا الجنوبية 0 0 0 0 0 GER ألمانيا 15:00 المكسيك MEX SWE السويد 12:00 كوريا الجنوبية KOR KOR كوريا الجنوبية 15:00 المكسيك MEX GER ألمانيا 18:00 السويد SWE KOR كوريا الجنوبية 14:00 ألمانيا GER MEX المكسيك 14:00 السويد SWE المجموعة ز البلد فوز تعادل خسارة الأهداف النقاط BEL بلجيكا 0 0 0 0 0 PAN بنما 0 0 0 0 0 TUN تونس 0 0 0 0 0 ENG إنجلترا 0 0 0 0 0 BEL بلجيكا 15:00 بنما PAN TUN تونس 18:00 إنجلترا ENG BEL بلجيكا 12:00 تونس TUN ENG إنجلترا 12:00 بنما PAN PAN بنما 18:00 تونس TUN ENG إنجلترا 18:00 بلجيكا BEL المجموعة ح البلد فوز تعادل خسارة الأهداف النقاط POL بولندا 0 0 0 0 0 SEN السنغال 0 0 0 0 0 COL كولومبيا 0 0 0 0 0 JPN اليابان 0 0 0 0 0 COL كولومبيا 12:00 اليابان JPN POL بولندا 15:00 السنغال SEN JPN اليابان 15:00 السنغال SEN POL بولندا 18:00 كولومبيا COL SEN السنغال 14:00 كولومبيا COL JPN اليابان 14:00 بولندا POL

المرحلة الإقصائية دور الـ16 C1 المجموعة ج: الفائز 14:00 المجموعة د: المركز الثاني D2 A1 المجموعة أ: الفائز 18:00 المجموعة ب: المركز الثاني B2 B1 المجموعة ب: الفائز 14:00 المجموعة أ: المركز الثاني A2 D1 المجموعة د: الفائز 18:00 المجموعة ج: المركز الثاني C2 E1 لمجموعة ه: الفائز 14:00 المجموعة و: المركز الثاني F2 G1 المجموعة ز: الفائز 18:00 المجموعة ح: المركز الثاني H2 F1 المجموعة و: الفائز 14:00 المجموعة ه: المركز الثاني E2 H1 المجموعة ح: الفائز 18:00 المجموعة ز: المركز الثاني G2 دور ربع النهائي QF1 الفريق 1 في دوري ربع النهائي 14:00 الفريق 2 في دوري ربع النهائي QF2 QF5 الفريق 5 في دوري ربع النهائي 18:00 الفريق 6 في دوري ربع النهائي QF6 QF7 الفريق 7 في دوري ربع النهائي 14:00 الفريق 8 في دوري ربع النهائي QF8 QF3 الفريق 3 في دوري ربع النهائي 18:00 الفريق 4 في دوري ربع النهائي QF4 دور نصف النهائي SF1 الفائز في الربع النهائي 1 18:00 الفائز في الربع النهائي 2 SF2 SF3 الفائز في الربع النهائي 3 18:00 الفائز في الربع النهائي 4 SF4 مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع PO1 الخاسر في نصف النهائي 1 14:00 الخاسر في نصف النهائي 2 PO2 المباراة النهائية F1 الفائز في نصف النهائي 1 15:00 الفائز في نصف النهائي 2 F2

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