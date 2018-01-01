كأس العالم لكرة القدم 2018 - مباريات ونتائج
مرحلة المجموعات
المجموعة أ
|البلد
|فوز
|تعادل
|خسارة
|الأهداف
|النقاط
|RUS روسيا
|0
|0
|0
|0
|0
|SAU السعودية
|0
|0
|0
|0
|0
|EGY مصر
|0
|0
|0
|0
|0
|URU أوروغواي
|0
|0
|0
|0
|0
14 يونيو/ حزيران 2018
RUS روسيا
السعودية SAU
15 يونيو/ حزيران 2018
EGY مصر
أوروغواي URU
19 يونيو/ حزيران 2018
RUS روسيا
مصر EGY
20 يونيو/ حزيران 2018
URU أوروغواي
السعودية SAU
25 يونيو/ حزيران 2018
URU أوروغواي
روسيا RUS
25 يونيو/ حزيران 2018
SAU السعودية
مصر EGY
المجموعة ب
|البلد
|فوز
|تعادل
|خسارة
|الأهداف
|النقاط
|POR البرتغال
|0
|0
|0
|0
|0
|ESP اسبانيا
|0
|0
|0
|0
|0
|MAR المغرب
|0
|0
|0
|0
|0
|IRN إيران
|0
|0
|0
|0
|0
15 يونيو/ حزيران 2018
MAR المغرب
إيران IRN
15 يونيو/ حزيران 2018
POR البرتغال
اسبانيا ESP
20 يونيو/ حزيران 2018
POR البرتغال
المغرب MAR
20 يونيو/ حزيران 2018
IRN إيران
اسبانيا ESP
25 يونيو/ حزيران 2018
ESP اسبانيا
المغرب MAR
25 يونيو/ حزيران 2018
IRN إيران
البرتغال POR
المجموعة ج
|البلد
|فوز
|تعادل
|خسارة
|الأهداف
|النقاط
|FRA فرنسا
|0
|0
|0
|0
|0
|AUS أستراليا
|0
|0
|0
|0
|0
|PER بيرو
|0
|0
|0
|0
|0
|DEN الدنمارك
|0
|0
|0
|0
|0
16 يونيو/ حزيران 2018
FRA فرنسا
أستراليا AUS
16 يونيو/ حزيران 2018
PER بيرو
الدنمارك DEN
21 يونيو/ حزيران 2018
DEN الدنمارك
أستراليا AUS
21 يونيو/ حزيران 2018
FRA فرنسا
بيرو PER
26 يونيو/ حزيران 2018
AUS أستراليا
بيرو PER
26 يونيو/ حزيران 2018
DEN الدنمارك
فرنسا FRA
المجموعة د
|البلد
|فوز
|تعادل
|خسارة
|الأهداف
|النقاط
|ARG الأرجنتين
|0
|0
|0
|0
|0
|ICE ايسلندا
|0
|0
|0
|0
|0
|CRO كرواتيا
|0
|0
|0
|0
|0
|NGA نيجيريا
|0
|0
|0
|0
|0
16 يونيو/ حزيران 2018
ARG الأرجنتين
ايسلندا ICE
16 يونيو/ حزيران 2018
CRO كرواتيا
نيجيريا NGA
21 يونيو/ حزيران 2018
ARG الأرجنتين
كرواتيا CRO
22 يونيو/ حزيران 2018
NGA نيجيريا
ايسلندا ICE
26 يونيو/ حزيران 2018
NGA نيجيريا
الأرجنتين ARG
26 يونيو/ حزيران 2018
ICE ايسلندا
كرواتيا CRO
المجموعة ه
|البلد
|فوز
|تعادل
|خسارة
|الأهداف
|النقاط
|BRA البرازيل
|0
|0
|0
|0
|0
|SUI سويسرا
|0
|0
|0
|0
|0
|CRC كوستاريكا
|0
|0
|0
|0
|0
|SER صربيا
|0
|0
|0
|0
|0
17 يونيو/ حزيران 2018
CRC كوستاريكا
صربيا SER
17 يونيو/ حزيران 2018
BRA البرازيل
سويسرا SUI
22 يونيو/ حزيران 2018
BRA البرازيل
كوستاريكا CRC
22 يونيو/ حزيران 2018
SER صربيا
سويسرا SUI
27 يونيو/ حزيران 2018
SUI سويسرا
كوستاريكا CRC
27 يونيو/ حزيران 2018
SER صربيا
البرازيل BRA
المجموعة و
|البلد
|فوز
|تعادل
|خسارة
|الأهداف
|النقاط
|GER ألمانيا
|0
|0
|0
|0
|0
|MEX المكسيك
|0
|0
|0
|0
|0
|SWE السويد
|0
|0
|0
|0
|0
|KOR كوريا الجنوبية
|0
|0
|0
|0
|0
17 يونيو/ حزيران 2018
GER ألمانيا
المكسيك MEX
18 يونيو/ حزيران 2018
SWE السويد
كوريا الجنوبية KOR
23 يونيو/ حزيران 2018
KOR كوريا الجنوبية
المكسيك MEX
23 يونيو/ حزيران 2018
GER ألمانيا
السويد SWE
27 يونيو/ حزيران 2018
KOR كوريا الجنوبية
ألمانيا GER
27 يونيو/ حزيران 2018
MEX المكسيك
السويد SWE
المجموعة ز
|البلد
|فوز
|تعادل
|خسارة
|الأهداف
|النقاط
|BEL بلجيكا
|0
|0
|0
|0
|0
|PAN بنما
|0
|0
|0
|0
|0
|TUN تونس
|0
|0
|0
|0
|0
|ENG إنجلترا
|0
|0
|0
|0
|0
18 يونيو/ حزيران 2018
BEL بلجيكا
بنما PAN
18 يونيو/ حزيران 2018
TUN تونس
إنجلترا ENG
23 يونيو/ حزيران 2018
BEL بلجيكا
تونس TUN
24 يونيو/ حزيران 2018
ENG إنجلترا
بنما PAN
28 يونيو/ حزيران 2018
PAN بنما
تونس TUN
28 يونيو/ حزيران 2018
ENG إنجلترا
بلجيكا BEL
المجموعة ح
|البلد
|فوز
|تعادل
|خسارة
|الأهداف
|النقاط
|POL بولندا
|0
|0
|0
|0
|0
|SEN السنغال
|0
|0
|0
|0
|0
|COL كولومبيا
|0
|0
|0
|0
|0
|JPN اليابان
|0
|0
|0
|0
|0
19 يونيو/ حزيران 2018
COL كولومبيا
اليابان JPN
19 يونيو/ حزيران 2018
POL بولندا
السنغال SEN
24 يونيو/ حزيران 2018
JPN اليابان
السنغال SEN
24 يونيو/ حزيران 2018
POL بولندا
كولومبيا COL
28 يونيو/ حزيران 2018
SEN السنغال
كولومبيا COL
28 يونيو/ حزيران 2018
JPN اليابان
بولندا POL
المرحلة الإقصائية
30 يونيو/ حزيران 2018
C1 المجموعة ج: الفائز
المجموعة د: المركز الثاني D2
30 يونيو/ حزيران 2018
A1 المجموعة أ: الفائز
المجموعة ب: المركز الثاني B2
1 يوليو/ تموز 2018
B1 المجموعة ب: الفائز
المجموعة أ: المركز الثاني A2
1 يوليو/ تموز 2018
D1 المجموعة د: الفائز
المجموعة ج: المركز الثاني C2
2 يوليو/ تموز 2018
E1 لمجموعة ه: الفائز
المجموعة و: المركز الثاني F2
2 يوليو/ تموز 2018
G1 المجموعة ز: الفائز
المجموعة ح: المركز الثاني H2
3 يوليو/ تموز 2018
F1 المجموعة و: الفائز
المجموعة ه: المركز الثاني E2
3 يوليو/ تموز 2018
H1 المجموعة ح: الفائز
المجموعة ز: المركز الثاني G2
6 يوليو/ تموز 2018
QF1 الفريق 1 في دوري ربع النهائي
الفريق 2 في دوري ربع النهائي QF2
6 يوليو/ تموز 2018
QF5 الفريق 5 في دوري ربع النهائي
الفريق 6 في دوري ربع النهائي QF6
7 يوليو/ تموز 2018
QF7 الفريق 7 في دوري ربع النهائي
الفريق 8 في دوري ربع النهائي QF8
7 يوليو/ تموز 2018
QF3 الفريق 3 في دوري ربع النهائي
الفريق 4 في دوري ربع النهائي QF4
10 يوليو/ تموز 2018
SF1 الفائز في الربع النهائي 1
الفائز في الربع النهائي 2 SF2
11 يوليو/ تموز 2018
SF3 الفائز في الربع النهائي 3
الفائز في الربع النهائي 4 SF4
14 يوليو/ تموز 2018
PO1 الخاسر في نصف النهائي 1
الخاسر في نصف النهائي 2 PO2
15 يوليو/ تموز 2018
F1 الفائز في نصف النهائي 1
الفائز في نصف النهائي 2 F2
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