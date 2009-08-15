التوصل الى اتفاقية بشأن قاعدة أمريكية في كولومبيا

Image caption أوريبي زار الدول المجاورة لتهدئة المخاوف

قالت كولومبيا إنها اختتمت المحادثات مع الولايات المتحدة حول استخدام الأخيرة قاعدة عسكرية على أراضيها.

ووفقا للاتفاقية التي تم التوصل اليها سيكون بإمكان الجيش الأمريكي العمل على الأراضي الكولومبية لمكافحة تجارة المخدرات.

وكانت العديد من دول أمريكا الجنوبية قد أدانت الخطة، وقالت الأرجنتين إن القواعد "غير مجدية".

ويخشى الرئيس الفنزويلي هوجو شافيز أن تكون القاعدة الأمريكية في كولومبيا مقدمة لغزو بلاده.

وقالت وزارة الخارجية الكولومبية ان نص الاتفاق قد أقر، وأنه يؤكد على التزام الطرفين بمكافحة تجارة المخدرات والإرهاب.

وستجري مراجعة نص الاتفاقية قبل إقرارها في كل من البلدين.

وكان الرئيس الكولومبي ألفارو أوريبي قد زار مجموعة من الدول المجاورة لتهدئة المخاوف حول الاتفاقية المزمعة مع واشنطن.

وعبرت دول في أمريكا الجنوبية شاركت في مؤتمر قمة إقليمي الاثنين عن قلقها بشأن الاتفاقية، وقال شافيز "إن رياح الحرب بدأت تهب".

وطالب الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا باجتماع رؤساء دول المنطقة مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما لتخفيف "جو الإرتباك".