عبد الله عبد الله يدعو إلى إعادة الانتخابات الأفغانية

Image caption قال عبد الله إن "الجولة الثانية ستمنح كرزاي الشرعية"

دعا مرشح الانتخابات الرئاسية الأفغانية، عبد الله عبد الله، إلى إعادة الانتخابات المثيرة للجدل ضد الرئيس المنتهية ولايته، حامد كرزاي، حتى يحظى الفائز فيها بالشرعية.

وقال عبد الله إن تنافس رجلين في جولة الإعادة سيضمن إضفاء المصداقية على الفائز ووصف الانتخابات بالنزاهة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن عبد الله قوله إن إعادة الانتخابات من شأنها أن " تعيد إيمان الناس بنزاهة العملية الانتخابية. سيكون الأمر في صالح العملية الانتخابية أكثر من أي شيء آخر".

وتابع قائلا "الأمر كله لا ينطوي على تحقيق شيء لصالحي وإنما على منفعة للناس".

وقال عبد الله إن في الظروف العادية، يُأمر بإجراء تحقيق في مزاعم التزوير.

وأضاف قائلا إن في حال إبطال البطاقات الانتخابية المزورة وإسقاطها من الحصيلة النهائية، فإن كرزاي لن يحصل على نسبة 50 في المئة إضافة إلى صوت واحد التي يحتاجها ليفوز بالانتخابات.

وواصل "أريد أن تُستبعد الأصوات المزورة. وافتراضي هو أن الانتخابات تحتاج إلى جولة ثانية".

وتابع "أنه حتى في حال إصلاح الخلل في الانتخابات، فإن في حال فوز كرزاي بالانتخابات خلال الجولة الثانية ليس بناء على التزوير وإنما بناء على القواعد القانونية، فإن فوزه سيساعد البلد".

ومضى قائلا "الجولة الثانية ستمنح كرزاي الشرعية".

وكانت الانتخابات الرئاسية جرت في أفغانستان في 20 من شهر أغسطس/آب الماضي.

وجاء المرشح عبد الله في المرتبة الثانية خلف الرئيس كرزاي إذ أعلنت مفوضية الانتخابات بعد فرز الأصوات في 95 في المئة من مراكز الانتخاب أن كرزاي فاز بنسبة 54.3 في المئة من أصوات الناخبين في حين حصل عبد الله على نسبة 28.1 في المئة.

وقال دبلوماسي غربي رفض الكشف عن هويته إن الاستعدادات جارية لإجراء الجولة الثانية من الانتخابات لو اقتضى الأمر قبل حلول موسم الشتاء القارس.