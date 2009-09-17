إسرائيل تحذر من هجمات في الهند

Image caption اعتبر التقرير الفنادق من الأهداف المحتملة

قالت اسرائيل الخميس ان لديها معلومات ان الجماعة نفسها التي نفذت هجمات مومباي عام 2008 تخطط لضرب اهداف غربية واسرائيلية في الهند.

وحذرت وحدة مكافحة الارهاب الاسرائيلية في بيان من ان "الجماعة الارهابية التي نفذت هجوم مومباي الخطير في الهند تخطط لتنفيذ عدد من الهجمات في انحاء الهند خصوصا ضد تجمعات لسياح غربيين او اسرائيليين".

وقال التليفزيون الاسرائيلي انه سيتم تحذير الاسرائيليين الذين يرغبون في السفر الى الهند.

وكانت الهند قد ألقت بمسؤولية الهجمات على جماعة لشكر طيبة التي تتخذ من باكستان قاعدة لها.

ونسبت وكالة الأنباء الفرنسية لوحدة مكافحة الارهاب القول "ان الجماعة الارهابية نفذت هجمات خطيرة في الهند وتعتزم شن عدد من الهجمات في أنحاء الهند".

وكانت الهجمات التي وقعت في ديسمبر كانون أول الماضي اسفرت عن مقتل 170 شخصا من بينهم 9 من المسلحين.

يذكر ان مركزا يهوديا كان من بين أهداف الهجمات. وقال البيان الاسرائيلي ان الهجمات المحتملة قد تستهدف مراكز يهودية أخرى.

وأكد البيان انه قائم على "تهديد ملموس وخطير للغاية".