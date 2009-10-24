ميركل تعلن تخفيض الضرائب في المانيا

Image caption ميركل بين زعيمين بالائتلاف الحاكم بعد اتفاقهم على التخفيض

اعلنت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل السبت انه سيتم تخفيض الضرائب اعتبارا من بداية يناير/كانون الثاني 2010، وذلك بعد مباحثات بين قادة الاحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم تم خلالها الاتفاق على هذا التخفيض.

وقالت ميركل، التي نجحت في الفوز بفترة ثانية بمقعد المستشارية بعد الانتخابات العامة الشهر الماضي، "ان الوضع الاقتصادي القائم يستلزم تخفيض الاعباء على الاسر الالمانية، واصلاح ضرائب الشركات والتركات".

ان الوضع الاقتصادي القائم يستلزم تخفيض الاعباء على الاسر الالمانية، واصلاح ضرائب الشركات والتركات. المستشارة الالمانية انجيلا ميركل

واضافت ميركل ان برنامج الائتلاف الحاكم يهدف الى الانطلاق بقوة الى مستقبل افضل، وزيادة نمو الاقتصاد الالماني.

وكانت ميركل تخلت عن تحالفها مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي ينتمي الى يسار الوسط، خلال الانتخابات الاخيرة، وتحالفت بدلا منه مع حزب الديمقراطيين الاحرار الذي يعبر عن مصالح الشركات ورجال الاعمال.

وافاد المراقبون بان اتفاق احزاب الائتلاف الحاكم يقضي بتخفيض نحو 24 مليار يورو من الضرائب.

واعلن حزب الديمقراطيين الاحرار خلال حملته الانتخابية انه سيسعى لتخفيض الضرائب بنحو 35 مليار يورو، الا ان ميركل فضلت تخفيضا اقل بسبب احتياجات الموازنة العامة في المانيا.

يشار الى ان المانيا نجحت في الخروج من دائرة الكساد التي اصابت عدة اقتصادات كبرى، منها الولايات المتحدة وبريطانيا، في بداية عام 2009، وهو ما اعتبرته ميركل انجازا كبيرا ساعدها في الفوز بالانتخابات.