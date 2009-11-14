روسيا: مشردون "يقتلون رجلا ويبيعون" جثته لمطعم كباب

اعتقلت الشرطة الروسية ثلاثة رجال مشردين في مدينة بيرم الواقعة على بعد 1400 كيلو متر شرقي موسكو، وذلك بشبهة ضلوعهم بجريمة قتل رجل والتهام جزء من جثته قبل أن يبيعوا ما تبقى منها إلى مطعم كباب.

Image caption لم يتضح إن كان أي من زبائن المطعم المذكور قد تناول طعاما فيه جزء من جثة القتيل

"عداوات شخصية"

وقال محققون محليون، على صلة بملف الجريمة، إنهم يعتقدون أن المشتبه بهم كانوا قد استهدفوا الضحية بسبب "عداوات شخصية" معه.

وأضاف المحققون قائلين في بيان أصدروه يوم أمس الجمعة إن تهمة القتل وجِّهت إلى الرجال الثلاثة الذين لم يُكشف عن أسمائهم، كما لم يتضح بعد تاريخ وقوع الجريمة.

وذكر البيان أنه تم العثور على جثة القتيل في منطقة حراجية قريبة من أحد مواقف النقل العام في مدينة بيرم.

سكاكين ومطرقة

بعد تنفيذ الجريمة، قام الجناة بتقطيع أوصال جثة القتيل، ومن ثم التهموا جزءا منها، وباعوا الباقي إلى أحد الأكشاك التي تقدم الكباب والفطائر والحلوى من بيان للمحققين في جريمة قتل رجل في روسيا

وجاء في البيان أيضا أن المشتبه بهم الثلاثة كانوا قد هاجموا الضحية بالسكاكين وبمطرقة كانت بحوزتهم.

وقال البيان أيضا: "بعد تنفيذ الجريمة، قام الجناة بتقطيع أوصال جثة القتيل، ومن ثم التهموا جزءا منها، وباعوا الباقي إلى أحد الأكشاك التي تقدم الكباب والفطائر والحلوى."

هذا، ولم يتضح على الفور ما إذا كان أي من زبائن المطعم المذكور قد تناول طعاما يدخل فيه جزء من جثة القتيل المباعة للكشك المذكور.