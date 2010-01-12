مبارك والأسد في قمة ثلاثية مع الملك عبد الله بالرياض

Image caption تعقد القمة الأربعاء

أفاد مراسل بي بي سي في السعودية بأن الرياض ستستضيف اليوم قمة تضم الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيسَ السوري بشار الأسد والرئيسَ المصري حسني مبارك. وكانت القمة الاقتصادية العربية التي استضافتها الكويت أوائل العام الماضي قد تُوجت بمصالحة شاملة بين الرياض ودمشق، بينما ظل الوضع بين القاهرة ودمشق دون تحسن ملموس.

وكانت الرياض قد اعلنت عن مباحثات ثنائية تعقد الاربعاء في العاصمة الرياض بين بشار الاسد والعاهل السعودي.ونقلت وكالة فرانس برس عن وكالة الانباء السعودية "سيتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بالاضافة للقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وشهدت العلاقات بين سورية، التي لا تخفي تحالفها الاستراتيجي مع ايران، تحسنا ملموسا مع السعودية في الاونة الاخيرة.

وكان العاهل السعودي زار دمشق في اكتوبر الماضي/ تشرين الاول الماضي، في اول زيارة رسمية له لسورية منذ توليه العرش العام 2005.