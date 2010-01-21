نيجيريا: نزوح الآلاف بعد اضطرابات جوس

قال الصليب الأحمر النيجيري إن سبعة عشر ألف شخص على الأقل أجبروا على النزوح عن مساكنهم بسبب أعمال العنف الأخيرة التي نشبت بين السكان المسيحيين والمسلمين في مدينة "جوس" الواقعة شمال نيجيريا.

وقال مسؤول من المنظمة لبي بي سي إن العديد من النازحين يعانون من آثار إصابات بطلقات نارية وبالأسلحة البيضاء.

وأضاف قائلا إن الاشتباكات قد توقفت بعد أن فرضت السلطات حظراً للتجوال ولكن جثث الضحايا مازالت ملقاة في شوارع البلدة، بحيث يجهل عدد قتلى الاشتباكات.

وطبقا لإحصاءات منظمة هيومان رايتس ووتش فقد قتل ما لايقل عن 200 شخص في أعمال العنف التي اندلعت يوم الأحد الماضي.

حظر تجول

وقد وصلت قوات عسكرية الى المنطقة بأمر نائب الرئيس النيجيري وبدأت في تسيير دورياتها في شوارع البلدة ومساعدة الشرطة المحلية في استعادة الامن.

إلا أن إجراء حظر التجوال خفض ليصير من الغسق إلى الفجر بعد أن فرض على مدار أربع وعشرين ساعة.

ويعتقد انها المرة الاولى التي يأمر فيها نائب الرئيس النيجيري جودلاك جونثان باستخدام القوة التنفيذية منذ مغادرة الرئيس النيجيري اومورو يارادوا نيجيريا للعلاج في مستشفى سعودي في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وقد احرق عدد من المساجد والكنائس والبيوت في المنطقة كما اعتقل العديد من الاشخاص اثر هذه الاشتباكات.

وقال الفريق شيكاري جالاديما الناطق باسم الفرقة الثالثة في الجيش النيجيري لبي بي سي في وقت سابق ان الشوارع الآن هادئة والقوات الحكومية تسيطر على الاوضاع.

وكانت المنطقة قد شهدت في السنوات الاخيرة اندلاع اعمال عنف غير مرة عكست توترا عرقيا ودينيا قتل خلالها نحو 200 شخص عام 2008، وألف شخص عام 2001.

تقع جوس في منطقة بلاتو المضطربة التي تقع بين الشمال ذي الاغلبية المسلمة والجنوب حيث الاغلبية المسيحية والديانات الاخرى المحلية.