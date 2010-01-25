ماك كريستال يدعو للتفاوض مع طالبان

قال قائد القوات الامريكية في افغانستان الجنرال ستانلي ماك كريستال ان مفاوضات سلام مع حركة طالبان هي السبيل الوحيد للتقدم.

Image caption تصريحات ماك كريستال صدرت في الفاينانشيال تايمز

وجاء كلام ماك كريستال في مقابلة اجرتها معة صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية التي نقلت عنه قوله ان "زيادة الرئيس باراك اوباما عدد الجنود الامريكيين 30 الف جندي اضافي سوف يضعف طالبان ويدفعها الى القبول باتفاق سلام".

كما اشار الجنرال الامريكي الى ان "طالبان يمكن ان تساهم وتساعد في المستقبل على ادارة البلاد".

كلام ماك كريستال يأتي قبل ايام قليلة من مؤتمر دولي حول افغانستان يعقد في لندن في وقت لاحق من الاسبوع الجاري.

مؤتمر لندن

واضاف ماك كريستال: "اود ان ارى الجميع يخرجون من مؤتمر لندن يجددون تعهدهم امام الشعب الافغاني"، مشيرا الى انه "كجندي فشعوره انه قد جرى ما يكفي من القتال وان هناك ضرورة لايجاد حل سياسي".

يشار الى ان الرئيس الافغاني حامد كرزاي كان قد تعهد مؤخرا "باعادة تأهيل مسلحي طالبان وكسبهم الى جانب القوات الافغانية"، آملا ان يحظى بذلك "على دعم كل من الولايات المتحدة وبريطانيا".

كما اعتبر الجنرال الامريكي ان "وظيفته ليست التلويح بغصن الزيتون، بل بايجاد المقومات التي تسمح للشعب الافغاني باختيار السبل التي تساعده على التقدم في سياق انهاء النزاع".