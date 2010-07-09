عشيقة نجم كرة قدم برازيلي تقتل وتطعم للكلاب

Image caption اليزا اختفت وخنقت واطعم بعضها للكلاب

قالت الشرطة البرازيلية ان العشيقة السابقة لحارس المرمى البرازيلي المعروف برونو فرنانديز قتلت خنقا واطعمت للكلاب.

والضحية هي أليزا ساموديو (24 عاما)، العشيقة السابقة لفرنانديز، حارس مرمى فريق فلامينكو، الفريق الاكثر شعبية والاشهر في البرازيل.

وكان فرنانديز (25 عاما) قد سلم نفسه للشرطة بعد صدور مذكرة توقيف بحقه عقب اختفاء أليزا من شهر تقريبا.

ورغم ان فرنانديز يدفع ببراءته، تقول الشرطة ان مراهقا من اقاربه شهد ان حارس المرمى الشهير ضالع في اختطاف العشيقة السابقة وقتلها.

Image caption برونو سلم نفسه واعتقلت زوجته واقاربه

وكانت أليزا قد اعلنت قبل اختفائها انها حامل بطفل من فرنانديز، وهو رجل متزوج اصلا.

وتقول الشرطة ان أليزا اختطفت قسرا من فندق في مدينة ريو دي جانيرو قبل يوم من اختفائها، وانها قتلت خنقا في مدينة بيلو هوريزانتي.

وتم بعد ذلك، حسب الشرطة، تقطيع اوصالها واطعام بعض منها الى الكلاب، ودفن ما تبقى منها تحت الاسمنت.

وتشير مصادر الشرطة ان البحث ما زال جاريا عن بقايا جسد القتيلة.

وقد اعتقل فرنانديز وزوجته ديانا سوزا، وعدد من اصدقائه ومقربيه.