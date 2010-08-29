مقتل 19 شخصا في اشتباكات بين مسلحين وقوات الأمن في الشيشان

قتل 19 شخصا في جمهورية الشيشان شمال القوقاز نتيجة لاشتباكات اندلعت بين قوات الأمن ومسلحين.

Image caption جمهوريات شمال القوقاز تشهد منذ فترة تصعيدا في أعمال العنف

وبدأت الاشتباكات عندما دخل متمردون قرية تسينتوروي، وهي مسقط رأس الرئيس الشيشاني رمضان قادروف.

وقال متحدث رسمي إن خمسة مدنيين ورجلي أمن بالاضافة إلى 11 يشتبه بانهم من المتمردين قد قتلوا في أعمال العنف.

وكان الرئيس الشيشاني قد أعلن في تصريح نقلته وكالة الأنباء الروسية نوفوستي العثور على 10 جثث للمسلحين في موقع الاشتباكات ويتم العمل حالياً لتحديد هوياتهم.

وقال إن رجال الشرطة يمشطون حالياً الغابة القريبة والوضع مستقر وتحت السيطرة.

وكان 9 مسلحين على الأقل قد قتلوا في اشتباكات بين مسلحين وقوات الأمن في شمال القوقاز خلال الأيام القليلة الماضية.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية الداغستانية عن مقتل 4 مسلحين باشتباكات بين قوات الامن ومسلحين في الجمهورية المجاورة للشيشان.

يشار إلى ان جمهوريات شمال القوقاز وبخاصة الشيشان وداغستان تشهد منذ فترة تصعيداً في أعمال العنف التي تستهدف عناصر الشرطة وسياسيين.