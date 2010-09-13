تقارير متضاربة حول صحة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ ايل

Image caption خلف كيم جونغ ايل والده كيم ايل سونغ عام 1994

اعلنت شبكة تلفزيون (YTN) الكورية الجنوبية بأن حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية قرر تأجيل انعقاد اوسع مؤتمر له منذ ثلاثين عاما بسبب توعك صحة زعيمه كيم جونغ ايل.

ويعتقد ان كيم البالغ من العمر 68 عاما قد اصيب في عام 2008 بجلطة دماغية.

وكان من المفترض ان يناقش الحزب في مؤتمره مسألة خلافة كيم.

ويقول المحللون إن المؤتمر كان سيمنح كيم جونغ اون، ابن كيم الاصغر، منصبا رسميا.

الا ان الشبكة التلفزيونية ذاتها نقلت لاحقا عن مسؤولين كوريين جنوبيين قولهم إن وضع كيم جونغ ايل الصحي ليس بالخطورة التي تبرر تأجيل انعقاد المؤتمر.