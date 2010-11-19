انفجار في منجم للفحم بنيوزيلندا وجهود لإنقاذ عماله

أفادت الأنباء بأن انفجارا وقع تحت الأرض في منجم للفحم بنهر البايك على الساحل الغربي للجزيرة الجنوبية التي تبعد خمسين كيلومترا عن الشمال من بلدة "جريموث" في نيوزيلندا.

ويعتقد أن الانفجار وقع في الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر الخميس بالتوقيت المحلي.

وقالت مصادر الشرطة إن كهربائيين توجهوا الى المنجم قبيل الساعة الرابعة للتحقيق في سبب انقطاع التيار الكهربائي فوجدوا أحد العمال الذي قذفه الانفجار عن الآلة التي كان يعمل عليها.

وساد الاعتقاد في البداية بأن 36 عاملا في عداد المفقودين الا أنه تبين في وقت لاحق ان عددهم 27 عاملا.

وقد غادر اثنان من العمال موقع المنجم مصابين بجروح طفيفة، وهما يتلقيان العلاج في أحد مستشفيات بلدة جريموث، حسب ما أعلن بيتر وايتهول مدير الشركة التي تدير المنجم.

وهرعت فرق الطوارئ إلى المنجم في سيارات إسعاف ومروحيات وترددت أنباء عن نجاة عاملين على الأقل، كذلك وصلت عائلات بعض العمال.

وشوهد الدخان يتصاعد من موقع المنجم، كما قال أحد الصحفيين الذي حلق بمروحية فوق موقع المنجم إنه شاهد أشجارا متفحمة في الموقع.

وقال وزير الطاقة النيوزيلندي جاري برونلي انه لم تتوفر معلومات بعد عن وضع العمال وسبب وقع الانفجار.

وأضاف أن الحكومة ستستخدم كل الإمكانيات المتاحة لانقاذ العمال.

وقال الإعلام المحلي ان عمال الإغاثة لم يتمكنوا من إجراء أي اتصال بعد مع العمال المحاصرين.

وقد بدأ العمل في منجم نهر بايك منذ عام 2008، ويقع المنجم تحت سلسلة جبال باباروا، ويمكن الوصول اليه من خلال نفق تحت الجبال طوله 2،8 كيلومتر.