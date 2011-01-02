اسبانيا تفرض قيودا مشددة على التدخين

فرضت إسبانيا اعتباراً من اليوم الأحد قيوداً على التدخين في الأماكن العامة تعتبر الأشد في أوروبا.

وتنص هذه القيود على حظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة وحتى في الخارج بالقرب من المستشفيات وساحات لعب الأطفال والمدارس.

ومن شأن القيود الجديدة تشديد تلك التي دخلت حيز التنفيذ عام 2006.

وتعاني إسبانيا من تراجع اقتصادي حاد، ومن المتوقع أن تؤدي القيود الجديدة على التدخين إلى انخفاض بنسبة عشرة في المائة في النشاط التجاري في الحانات والفنادق والمطاعم.

وكانت القيود التي فرضت عام 2006 قد حظرت التدخين في اماكن العمل، ولكنها استثنت الحانات والمطاعم إذ اتاحت لاصحاب هذه المحلات حرية اختيار ما اذا كانوا يريدون فرضها في محلاتهم ام لا. وقد اختار معظم اصحاب الحانات والمطاعم عدم فرض الحظر في محلاتهم.

ولم تجبر التعليمات القديمة الا الفنادق والمطاعم الكبرى على توفير اجنحة خاصة لغير المدخنين.

الا ان الاطباء يصرون على ان القانون الجديد سيساعد المدخنين على الاقلاع عن هذه العادة التي تسبب في موت 160 اسبانيا كل يوم - اربعة منهم نتيجة استنشاقهم للدخان الذي ينفثه المدخنون.