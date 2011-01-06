صور من جنوب السودان

  • 6 يناير/ كانون الثاني 2011

صور من جنوب السودان

  • مسيرة في جوبا مؤيدة للانفصال

    استكملت الاستعدادات في جنوب السودان لاستفتاء تقرير المصير

  • مسيرة في جوبا

    و على مدى أيام شهدت مناطق جنوب السودان مسرات احتفالية لمؤيدي الانفصال

  • نساء جنوبيات يحتفلن في جوبا

    نساء جنوبيات يحتفلن في شوارع جوبا استعدادا للاستفتاء على تقرير المصير في جنوب السودان.

  • مسيرة احتفالية

    واعتبر المحتفلون أن يوم الاستفتاء هو بداية الانفصال عن الشمال ولوحوا بالأعلام الجديدة

  • اطفال متوجهون الى المدرسة في جوبا-تصوير صفاء الصالح

    اطفال جنوبيون في طريقهم الى مدرستهم في جوبا

  • ميناء النقل البحري في جوبا

    ميناء النقل النهري في جوبا، حيث يمثل النقل النهري احدى الوسائل الاساسية لوصول المسافرين والبضائع الى جوبا

  • جنوبية عائدة من الشمال

    يعود الالاف من النازحين الجنوبيين في الشمال الى الجنوب عبر النهر في رحلة تستغرق اكثر من 17 يوما

  • جنوبيات يرقصن في جوبا

    فتيات جنوبيات يرقصن في مسيرة احتفالية في جوبا استعداد للاستفتاء على حق تقرير المصير في جنوب السودان

  • مخلفات الحرب في جوبا-تصوير صفاء الصالح

    دبابات معطوبة من بقايا الحرب الاهلية التي تواصلت لاكثر من عقدين بين شمال السودان وجنوبه

  • طفل جنوبي في جوبا-تصوير صفاء الصالح

    طفل جنوبي يمر قرب بقايا عربة عسكرية معطوبة من ايام الحرب قرب جوبا

  • اطفال في جنوب السودان-تصوير صفاء الصالح

    مجموعة من الاطفال الجنوبيين في احتفال محلي في جوبا

  • ضواحي جوبا-تصوير صفاء الصالح

    البيوت الريفية التقليدية في جنوب السودان في احدى القرى قرب جوبا