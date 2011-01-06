صور من جنوب السودان
صور من جنوب السودان
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استكملت الاستعدادات في جنوب السودان لاستفتاء تقرير المصير
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و على مدى أيام شهدت مناطق جنوب السودان مسرات احتفالية لمؤيدي الانفصال
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نساء جنوبيات يحتفلن في شوارع جوبا استعدادا للاستفتاء على تقرير المصير في جنوب السودان.
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واعتبر المحتفلون أن يوم الاستفتاء هو بداية الانفصال عن الشمال ولوحوا بالأعلام الجديدة
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اطفال جنوبيون في طريقهم الى مدرستهم في جوبا
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ميناء النقل النهري في جوبا، حيث يمثل النقل النهري احدى الوسائل الاساسية لوصول المسافرين والبضائع الى جوبا
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يعود الالاف من النازحين الجنوبيين في الشمال الى الجنوب عبر النهر في رحلة تستغرق اكثر من 17 يوما
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فتيات جنوبيات يرقصن في مسيرة احتفالية في جوبا استعداد للاستفتاء على حق تقرير المصير في جنوب السودان
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دبابات معطوبة من بقايا الحرب الاهلية التي تواصلت لاكثر من عقدين بين شمال السودان وجنوبه
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طفل جنوبي يمر قرب بقايا عربة عسكرية معطوبة من ايام الحرب قرب جوبا
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مجموعة من الاطفال الجنوبيين في احتفال محلي في جوبا
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البيوت الريفية التقليدية في جنوب السودان في احدى القرى قرب جوبا
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