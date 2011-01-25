بالصور: الاضطرابات تعمّ لبنان
بالصور: الاضطرابات تعمّ لبنان
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في طرابلس، متظاهرون مؤيدون لتيار المستقبل الذي يقوده سعد الحريري يحرقون صورة لرئيس الحكومة المرشح نجيب ميقاتي
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مؤيدو تيار المستقبل يحرقون سيارة بث عائدة لقناة الجزيرة القطرية، في طرابلس
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قوات الجيش اللبناني تنتشر قرب صيدا جنوبي بيروت
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محتجون من انصار تيار المستقبل يقلبون حاوية للنفايات في احد شوارع العاصمة اللبنانية، بيروت
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مؤيدو تيار المستقبل يمزقون صورة لرئيس الحكومة المرشح، في مدينة طرابلس
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في مدينة طرابلس، صورة كبيرة لرئيس حكومة تصريف الاعمال رفعها مؤيدو تيار المستقبل الذي يتزعمه سعد حريري
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وفي طرابلس أيضا، مؤيدو تيار المستقبل يشاركون في "يوم الغضب" ضد تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة
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متظاهرون من مؤيدي تيار المستقبل يحرقون صورة لنجيب ميقاتي، في طرابلس
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قوات مكافحة الشغب في شوارع العاصمة بيروت
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في برجا، جنوبي بيروت، مؤيدون لتيار 14 آذار يحرقون الاطارات ويغلقون الطرق المؤدية من بيروت الى الجنوب
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مؤيدون لتيار المستقبل يعتصمون امام قبر رفيق الحريري ببيروت
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مؤيدو تيار المستقبل يؤدون الصلاة في الشارع اثناء "يوم الغضب" الذي اعلنوه ضد مرشح المعارضة لرئاسة الحكومة نجيب ميقاتي
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متظاهرون مؤيدون لتيار 14 آذار في طرابلس
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