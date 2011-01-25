بالصور: الاضطرابات تعمّ لبنان

  • 25 يناير/ كانون الثاني 2011

بالصور: الاضطرابات تعمّ لبنان

  • متظاهرون

    في طرابلس، متظاهرون مؤيدون لتيار المستقبل الذي يقوده سعد الحريري يحرقون صورة لرئيس الحكومة المرشح نجيب ميقاتي

  • الجزيرة

    مؤيدو تيار المستقبل يحرقون سيارة بث عائدة لقناة الجزيرة القطرية، في طرابلس

  • صيدا

    قوات الجيش اللبناني تنتشر قرب صيدا جنوبي بيروت

  • بيروت

    محتجون من انصار تيار المستقبل يقلبون حاوية للنفايات في احد شوارع العاصمة اللبنانية، بيروت

  • طرابلس

    مؤيدو تيار المستقبل يمزقون صورة لرئيس الحكومة المرشح، في مدينة طرابلس

  • الحريري

    في مدينة طرابلس، صورة كبيرة لرئيس حكومة تصريف الاعمال رفعها مؤيدو تيار المستقبل الذي يتزعمه سعد حريري

  • طرابلس

    وفي طرابلس أيضا، مؤيدو تيار المستقبل يشاركون في "يوم الغضب" ضد تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

  • طرابلس

    متظاهرون من مؤيدي تيار المستقبل يحرقون صورة لنجيب ميقاتي، في طرابلس

  • بيروت

    قوات مكافحة الشغب في شوارع العاصمة بيروت

  • برجا

    في برجا، جنوبي بيروت، مؤيدون لتيار 14 آذار يحرقون الاطارات ويغلقون الطرق المؤدية من بيروت الى الجنوب

  • قبر الحريري

    مؤيدون لتيار المستقبل يعتصمون امام قبر رفيق الحريري ببيروت

  • صلاة

    مؤيدو تيار المستقبل يؤدون الصلاة في الشارع اثناء "يوم الغضب" الذي اعلنوه ضد مرشح المعارضة لرئاسة الحكومة نجيب ميقاتي

  • طرابلس

    متظاهرون مؤيدون لتيار 14 آذار في طرابلس