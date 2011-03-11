زلزال الصين يخلف 25 قتيلا وعشرات المصابين

مصدر الصورة Getty Image caption الزلزال اسفر عن مقتل 25 شخصا واصابة العشرات

ضرب زلزال قوي نسبيا مناطق جنوب غربي الصين، مما اسفر عن مقتل 25 شخصا على الاقل، واصابة العشرات.

كما تسبب الزلزال في نزوح نحو نصف سكان تلك المناطق منها، واثار قلقا بين الخبراء حول ما اذا كانت البنايات والمنشآت قد شيدت بموجب المقاييس القانونية المطلوبة.

ونتج عن زلزال الصين، البالغة قوته 5,8 درجة/ريختر، تدمير اكثر من 3600 بيتا، واصابة نحو 11300 بيتا آخر باضرار فادحة.

وقال مسؤولون صينيون ان نحو 250 شخصا اصيبوا، منهم نحو 134 باصابات بليغة.

وقد وقع الزلزال الخميس في ولاية يونان، القريبة من الحدود مع بورما.

وقال مسؤولون في وزارة الشؤون المدنية الصينية ان اكثر من 127 ألف نسمة من سكان محافظة ينغجيانغ في الولاية نزحوا منها.

وتستمر جهود الانقاذ الجمعة في البحث عن ناجين، الا ان الآمال بالعثور على احياء بين الانقاض بدأت تتضاءل.

وقال مسؤولون ان الجهود تتركز الآن على معالجة المصابين وايجاد مأوى للنازحين من بيوتهم ومناطقهم.

يشار الى ان الصين تُنتقد باستمرار بسبب عدم وجود عناصر امان كافية في منشآتها وبناياتها، الى جانب سوء التخطيط، ومزاعم فساد وسرقة مواد الانشاء.