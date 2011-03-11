أكثر من ألف قتيل ومفقود واندلاع الحرائق نتيجة كارثة اليابان

عشرات القتلى والجرحى في زلزال وتسونامي اليابان قتل اربعون شخصا على الاقل في الزلزال الذي ضرب شمال شرق اليابان وعد اكبر زلزال يضرب البلاد منذ ايجاد نظام قياس الزلازل. .لاستخدام هذا الملف لابد من تشغيل برنامج النصوص "جافا"، وأحدث الإصدارات من برنامج "فلاش بلاير" أحدث إصدارات برنامج "فلاش بلاير" متاحة هنا يمكن التشغيل باستخدام برنامج "ريال بلاير"، أو "ويندوز ميديا بلاير"

توقعت وسائل الإعلام اليابانية أن تبلغ حصيلة القتلى من ضحايا الكارثة الطبيعية التي ألمت باليابان نحو ألف شخص معظمهم قضى غرقا.

و اندلعت حرائق شديدة في مدينة كيسينوما شمال شرقي اليابان التي غمرت المياه ثلثها جراء أشد زلزال يضرب اليابان والتسونامي الذي نجم عنه، وذلك وفقا لوكالة الأنباء اليابانية "جيجي".

وكان الزلزال الذي يعتبر اقوى زلزال تشهده اليابان على الإطلاق ادى الى قطع الكهرباء عن ملايين المنازل، وتعطل شبكة القطارات، بينما اجتاحت امواج المد العاتية مناطق عدة في اليابان.

وقد تم إجلاء الآلاف من سكان المنطقة المجاورة لمجمع فوكوشيما النووي على بعد 240 كيلومترا شمالي العاصمة طوكيو، بعد تحذير الحكومة من إمكانية حدوث تسرب إشعاعي بسيط.

وقال مسؤلون في اليابان إن مستويات الإشعاع في مفاعل (فوكوشيما 1) ارتفعت ألف مرة أكثر من المستوي العادي. وأمرت الحكومة بإخلاء المفاعل خوفا من تسرب إشعاعي محتمل.

كما امرت السلطات اليابانية السكان باخلاء منازلهم في منطقة قطرها ثلاثة كلم حول مفاعل فوكوشيما النووي رقم 2 الذي واجه مشاكل في التبريد .

وقد اتسعت دائرة المنطقة التي يتم إخلاؤها بالقرب من المجمع بعد أن ذكر المسؤلون أنهم قد يعمدون إلى إطلاق بعض الأشعة النووية لتخفيف الضغط عن المفاعل.

وقد أعلن المسؤولون حالة الطواريء في المجمع الذي تأثر بالزلزال العنيف الذي ضرب سواحل شمال شرق اليابان بقوة 8.9 درجة على مقياس ريختر.

مساعدات

وتعد وزارة الدفاع الأمريكية لنشر قوات منها تقوم بالمساعدة في عمليات الإنقاذ.

وعرضت عشرات الدول إرسال فرق إغاثة بينما يتضح حجم الكارثة تدريجيا في أعقاب الزلزال وموجات تسونامي التي وصلت في بعض المناطق إلى عشرة أمتار.

وقالت الصين ان فرق الانقاذ على استعداد للمساعدة في جهود الاغاثة في حين أبلغ الرئيس الامريكي باراك أوباما رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان أن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم أي مساعدة تحتاجها بلاده.

وأظهرت لقطات تلفزيونية سيلا موحلا يحمل السيارات ويحطم منازل بسرعة عالية في منطقة زراعية قرب مدينة سينداي الساحلية التي يقطنها مليون شخص وهي من اكثر المناطق تضررا و تبعد 300 كيلومتر الى الشمال الشرقي من طوكيو.

وقذفت الموجات سفنا الى أرصفة مرافئ المناطق المنكوبة، وغمرت المياه أيضا مطار سينداي.

ونقلت وسائل الإعلام أن سلسة من الزلازل القوية قد ضربت أيضا شمال غربي البلاد،

وقد فقد الاتصال بأربعة قطارات على طول الساحل الشمال الشرقي للبلاد. وكانت وكالة كيودو قد ذكرت أن أحد القطارات قد خرج عن خطه في منطقة مياجي وآخر فقد هناك.

ميزانية

وقد اتفقت قيادات الحكومة والمعارضة على الحاجة لوضع ميزانية إضافية، فيما أعلن بنك اليابان عن عقد اجتماع الإثنين لوضع سياساته والإعلان عنها في نفس اليوم، وأعلن المصرف المركزي أنه سيبذل أقصى جهوده لضمان استقرار الأسواق المالية.

وتسسب الزلزال في انخفاض أسعار النفط والمعادن والحبوب خشية تأثيرها على الطلب، كماأغلقت معظم المرافئ اليابانية.

فيما أعلنت بورصة طوكيو أنها تنوي العمل كالمعتاد الإثنين.

واستأنف مطار ناريتا الدولية في طوكيو بعض الرحلات المغادرة منه .

ويجعل حجم الدمار الكبير الذي تسبب به الزلزال والتسونامي الذي اعقبه من الصعوبة بمكان الوصول الى حصر دقيق الان للضحايا والاضرار.

وقطعت الطرق وخطوط السكك الحديدية المؤدية الى المناطق الشمالية من البلاد.