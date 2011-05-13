اعتقال إماراتي كان يحاول تهريب "حديقة حيوانات صغيرة" من بانكوك

مصدر الصورة BBC World Service Image caption احد القرود التي عثر عليها في حقائب المسافر الاماراتي

القت السلطات التايلاندية القبض في مطار بانكوك على مسافر بعد ان عثرت في حقائبه على كمية كبيرة من الحيوانات المهددة بالانقراض بما فيها فهود ونمور وقردة ودب.

وقالت الشرطة إن الحيوانات التي كانت اعمارها تقل عن الشهرين قد خدرت ووضعت في اقفاص صغيرة داخل حقائب المسافر.

وكان المسافر المذكور، وهو مواطن من دولة الامارات العربية يبلغ من العمر 36 عاما، يستعد لمغادرة تايلاند الى دبي.

وتعتقد الشرطة انها عثرت على شبكة لتهريب الحيوانات، وشرعت بالتحقيق لمعرفة ان كان هناك عدد آخر من المشاركين فيها.

وقالت مؤسسة (Freeland Foundation) المعنية بمحاربة الاتجار بالحيوانات النادرة والمهددة إن الشرطة التايلاندية وضعت الرجل تحت المراقبة منذ تبادر الى علمها قيامه بشراء عدد من الحيوانات في السوق السوداء.

وعثر في حقائب الرجل على فهدين ونمرين ودب آسيوي اسود وقردين.

وقال ستيفن جالستر مدير المؤسسة الذي حضر عملية اعتقال الرجل "يبدو انهم خدروا الحيوانات ووضعوهم في اقفاص صغيرة بحيث لا يتمكنوا من الحركة."

واضاف: "كانت عملية تهريب متطورة جدا، لم نر مثيلا لها من قبل."