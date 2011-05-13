الصين تستبعد فكرة التفاوض مع الزعيم الجديد لانفصاليي التبت

استبعدت الصين فكرة اجراء محادثات مع الزعيم الجديد لما يسمى بحكومة التبت في المنفى.

ولا تعترف بكين "بحكومة المنفى" التي تتخذ من الهند مقرا لها، والتي كان يترأسها حتى وقت قريب الدلاي لاما الزعيم الروحي لبوذيي التبت.

وكانت الصين قد اجرت في الماضي محادثات مع الدلاي لاما وممثليه، ولكن لم تحقق هذه المحادثات اي تقدم يذكر في ما يخص مطالب "حكومة المنفى" بمزيد من الحكم الذاتي لاقليم التبت الصيني.

وكان الدلاي لاما قد سلم مقاليد قيادة "حكومة المنفى" منذ فترة قريبة الى رئيس منتخب اسمه لوبسانغ سانغاي.

وكان سانغاي هذا قد قال في وقت سابق من الاسبوع الجاري إنه مستعد للتحدث الى الصين "في اي زمان ومكان."

ولكن المسؤول عن شؤون التبت في القيادة الصينية قال يوم الجمعة إن بكين لن تتحدث الا الى ممثلي الدلاي لاما بصفتهم الشخصية.