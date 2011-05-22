صور من حول العالم
صور متنوعة من مناطق مختلفة في العالم
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طفلة فلبينية في احتفالات عيد سانت ريتا دي كاسيا في ضاحية باراناك جنوبي العاصمة مانيلا.
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فتى فلبيني ينفخ مسحوقا من كوب ضمن احتفالات عيد سانت ريتا دي كاسيا في ضاحية باراناك جنوبي العاصمة مانيلا.
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محتجون في تبليسي عاصمة جورجيا في اعتصام ليلي ضد حكم الرئيس المدعوم من الغرب ميخائيل ساكاشفيلي.
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واعتصام ليلي في ميدان بورتا ديل سول في العاصمة الاسبانية مدريد ضد احتجاجات على ارتفاع معدل البطالة تزامنت مع الانتخابات المحلية.
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مشجعو فريق ليل لكرة القدم بفرنسا يحتفلون بالفوز ببطولة الدوري الفرنسي.
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قبر جماعي لأيتام قتلوا بعد اجتياح انزلاق طيني لملجئهم في هولولانغات خارج العاصمة الماليزية كوالامبور.
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أطفال يحاولون استخلاص ما يستطيعون من ركام تخلف عن انفجار سيارة في مدينة الصدر بالعاصمة العراقية بغداد.
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جنود إندونيسيون يقومون بحماية مقر المؤتمر السادس عشر لدول عدم الانحياز في جزيرة بالي.
معرض الصور
بالصور: احتفالات الجزائريين بالفوز بكأس الأمم الأفريقية
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احتفالات الجزائريين بوصول منتخبهم إلى نهائي كأس أمم إفريقيا
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بالصور: العاصفة باري تهدد أمريكا بإعصار مدمر
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