صور من حول العالم

  • 22 مايو/ أيار 2011

صور متنوعة من مناطق مختلفة في العالم

  • طفلة فلبينية

    طفلة فلبينية في احتفالات عيد سانت ريتا دي كاسيا في ضاحية باراناك جنوبي العاصمة مانيلا.

  • فتى فلبيني

    فتى فلبيني ينفخ مسحوقا من كوب ضمن احتفالات عيد سانت ريتا دي كاسيا في ضاحية باراناك جنوبي العاصمة مانيلا.

  • جورجيا

    محتجون في تبليسي عاصمة جورجيا في اعتصام ليلي ضد حكم الرئيس المدعوم من الغرب ميخائيل ساكاشفيلي.

  • اسبانيا

    واعتصام ليلي في ميدان بورتا ديل سول في العاصمة الاسبانية مدريد ضد احتجاجات على ارتفاع معدل البطالة تزامنت مع الانتخابات المحلية.

  • ليل

    مشجعو فريق ليل لكرة القدم بفرنسا يحتفلون بالفوز ببطولة الدوري الفرنسي.

  • كوالا لامبور

    قبر جماعي لأيتام قتلوا بعد اجتياح انزلاق طيني لملجئهم في هولولانغات خارج العاصمة الماليزية كوالامبور.

  • العراق

    أطفال يحاولون استخلاص ما يستطيعون من ركام تخلف عن انفجار سيارة في مدينة الصدر بالعاصمة العراقية بغداد.

  • بالي

    جنود إندونيسيون يقومون بحماية مقر المؤتمر السادس عشر لدول عدم الانحياز في جزيرة بالي.