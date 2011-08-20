35 قتيلا على الأقل في انقلاب حافلة بأفغانستان

مصدر الصورة AP Image caption إدارة المرور اتهمت سائق الحافلة بالرعونة

قتل خمسة وثلاثون شخصا واصيب سبعة وعشرون اخرون في حادث انقلاب حافلة للركاب جنوب افغانستان.

وقال مسؤولون في اقليم قندهار انه يبدو ان الحافلة كانت تسير بسرعة على الطريق الرئيسي الذي يربط قندهار بالعاصمة كابول.

وفقد السائق السيطرة على الحافلة مما ادى الى انقلابها في منطقة دامان على بعد نحو 35 كيلومترا شرقي قندهار.

وقالت مصادر محلية وطبية أن عددا كبيرا من الجرحى في حالة خطيرة.

من جهته ألقى مدير إدارة المرور في قندهار باللوم في الحادث على السائق واتهمه بالقيادة بسرعة وتهور.

وأضاف انه تم إرسال فريق إلى المنطقة للتحقيق في ملابسات الحادث.

وقد أصدرت الداخلية الأفغانية تحذيرا تطالب فيه المواطنين بالحرص في القيادة قالت فيه "إن حركة صغيرة متهورة قد تؤدي إلى خسائر في الأرواح".