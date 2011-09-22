مشرحة تركية تضع جهاز انذار لاكتشاف الاحياء فيها

مصدر الصورة anatolia Image caption جهزت ابواب ثلاجات حفظ الموتى بمقابض لفتحها من الداخل

قام مجلس محلي بوسط تركيا ببناء مستودع لحفظ جثث الموتى "مشرحة" مجهز بنظام انذار ينبه إذا ما عاد احد الاجساد المودعة فيه الى الحياة.

وقالت وكالة انباء اناضوليا التركية الرسمية إن ثلاجات حفظ جثث الموتى في المستودع حساسة لأي حركة تحدث في في داخلها.

وقال موظف في المشرحة إن الثلاجات ستطلق انذارا لأدنى حركة تحدث داخلها.

واضاف ينبغي أن نأخذ بنظر الاعتبار كل حالة يمكن ان تحدث وكل الاحتمالات، مثلا اذا حدث ان استيقظ شخص اعلن الاطباء موته من حالة اللاوعي التي كان فيها.

واوضح الموظف عاكف كايادورموس إن ابواب ثلاجات حفظ الموتى جهزت بمقابض لفتحها من الداخل، تحسبا لمثل هذه الحالات.

ويقع مستودع حفظ جثث الموتى في محافظة مالاتايا وسط تركيا ويتسع لحفظ 36 جثة.