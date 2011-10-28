مسلح يطلق النار امام السفارة الامريكية في سراييفو

مصدر الصورة Reuters Image caption وصفت وسائل اعلام بوسنية المسلح بأنه ينتمي الى جماعة وهابية

أفادت تقارير ان مسلحا اطلق النار خارج مبنى السفارة الامريكية في العاصمة البوسنية سراييفو وجرح واحدا على الاقل من حراس السفارة.

وقال متحدث باسم الشرطة البوسنية للتلفزيون البوسني إن الشرطة تمكنت من اصابة المسلح واعتقاله، وقد تم نقله الى المستشفى.

واظهرت صور فوتغرافية من موقع الحادث رجلا ملتح يسير في الشارع حاملا رشاشة.

وقالت متحدثة باسم السفارة الامريكية ان "حادثا" وقع قرب السفارة ويتم تأمين المكان.

وقامت الشرطة بتطويق واغلاق المنطقة التي وقع فيها اطلاق النار، وظل المارة يراقبون المكان من خلف العربات والبنايات.

وقال المتحدث باسم الشرطة عرفان نيفيتش للتلفزيون البوسني إن الشخص الذي اطلق النار من سلاح اوتوماتيكي قد جٌرح واعتقل خلال عملية قامت بها الشرطة.

واضاف "وقد نقل هذا الشخص الى المستشفى بعد تلقيه علاج طبي اولي في موقع الحادث".

ووصفت وسائل اعلام بوسنية المسلح بأنه كان عضوا في جماعة اسلامية وهابية متطرفة.