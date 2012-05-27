مقتل 5 على الاقل في غارة صاروخية امريكية بوزيرستان

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قال مسؤولون امنيون باكستانيون إن غارة صاروخية نفذتها طائرة امريكية بدون طيار في وقت مبكر من يوم الاثنين اسفرت عن مقتل 5 مسلحين على الاقل في اقليم وزيرستان الشمالي شمال غربي باكستان قرب الحدود مع افغانستان.

وقال المسؤولون إن الهجوم وقع في بلدة هسوخيل التي تبعد بمسافة 25 كيلومترا شرقي ميران شاه كبرى مدن اقليم وزيرستان الشمالي.

وهذا هو ثالث هجوم من نوعه ينفذه الامريكيون في المنطقة في الايام الاربعة الاخيرة.

وقال مسؤول امني باكستاني في تصريح لوكالة فرانس برس إن "الطائرات الامريكية استهدفت منزلا وسيارة تابعين للمسلحين، واطلقت اربعة صواريخ فقتلت خمسة منهم."

واضاف المسؤول ان المنزل استهدف مرة ثانية بعد حوالي 20 دقيقة من الغارة الاولى باربعة صواريخ اخرى.